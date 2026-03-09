El Deportivo Cali anunció que alcanzó un principio de acuerdo con el entrenador venezolano Rafael Dudamel para asumir como nuevo director técnico del equipo profesional.

La información fue confirmada por el club a través de un comunicado en el que explicó que la llegada del estratega hace parte del proceso de reconstrucción deportiva e institucional que adelanta la institución con el objetivo de fortalecer su proyecto competitivo.

Según el equipo vallecaucano, Dudamel cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol, tanto como jugador como entrenador, además de experiencia internacional que consideran clave para la nueva etapa del club.

📄 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 Deportivo Cali informa que alcanzó un principio de acuerdo con el profesor Rafael Dudamel para que asuma como director técnico de nuestra institución. pic.twitter.com/ObRHMIBMko — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) March 9, 2026

Rafael Dudamel: su historia con el Deportivo Cali

El Deportivo Cali destacó que el técnico mantiene un vínculo histórico con la institución, lo que, según la dirigencia, representa un valor importante para el momento actual del equipo.

Durante el proceso de selección del nuevo entrenador, el club evaluó varias alternativas antes de optar por Dudamel, al considerar que es un profesional que conoce la identidad del equipo y comparte los valores que caracterizan a la institución.

La dirigencia también señaló que su liderazgo y conocimiento del juego serán fundamentales para consolidar un equipo competitivo que esté a la altura de la historia del conjunto verdiblanco.

El regreso de alguien que ya sabe lo que es alcanzar la gloria con nuestros colores 🏆🙌💚 pic.twitter.com/arZGhRo6nD — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) March 9, 2026

Cuál será el cuerpo técnico del Deportivo Cali

De concretarse la oficialización del acuerdo, el cuerpo técnico que acompañaría a Dudamel estaría integrado por:

Marcos Mathias: ayudante de campo.

Julián Barragán: ayudante de campo.

Joseph Cañas: preparador físico.

Frank Romario: analista táctico.

Christian Rayo: preparador de porteros.

Jeremías Álvarez: coach mental.

El club también aprovechó el anuncio para destacar el compromiso del plantel profesional, al que describió como un grupo que continúa trabajando con disciplina y responsabilidad para sacar adelante el proceso deportivo.

Por ahora, el Deportivo Cali indicó que continuará informando los avances relacionados con la oficialización del nuevo cuerpo técnico.

