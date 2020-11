El exfutbolista, campeón del mundo en 1986, será velado en una cámara ardiente que se ubicará en el mismo lugar donde velaron a Néstor Kirchner, hace diez años, aseguró Clarín.

Ese medio detalló que se desconoce la hora exacta en la que el cuerpo del ’10’ llegará a la Casa Rosada, pero que será en las primeras horas del jueves, pues esta noche se le adelantará la autopsia para despejar dudas sobre su muerte.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, dijo estar “desolado” por el amor que sentía hacia ‘el Pelusa’ y seguramente eso lo llevó a velarlo en el palacio de gobierno de todos los argentinos, a decretar tres días de duelo nacional y suspender su agenda.

Sn embargo, pese al ídolo que fue en su país, algunos connacionales de ‘el Diego’ no están de acuerdo con la decisión de la presidencia, luego de que la noticia —que evidencia el gran símbolo que es el exjugador— fuera confirmada por todos los medios argentinos.

Esto pese a que se ofrecieron otros lugares como los estadios de Argentinos Juniors y Boca Juniors para hacerle el homenaje a Diego Maradona.

Aquí, algunas de las reacciones en contra de los ciudadanos, que en su mayoría resaltaron que ellos llevan meses encerrados sin poder despedir a los familiares que perdieron en medio de la pandemia, y por eso reprochan que para el velorio de Maradona se puedan saltar algunos protocolos de bioseguridad.

Algo que me parece fuera de lugar a nosotros nos nos dejaron verlas a los nuestros y no murieron de coronavirus y fueron directo a cremación y yo viendo esto me indigna me da bronca y lloro de impotencia,lamentable

— Sakura Argentina (@danielita2530) November 25, 2020