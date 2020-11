En su cuenta de Twitter, Carlos Queiroz se sumó a las voces de dolor por la muerte de Diego Armando Maradona y subrayó la enorme pérdida que afronta el fútbol mundial con la partida del ‘Pelusa’.

El técnico portugués aseguró en la red social que el mundo solo no perdió a Diego Maradona, sino que perdió parte del fútbol. “Maradona es fútbol, ​​el 10 que ganó la eternidad y la universalidad”, agregó.

El estratega llamó al excapitán argentino ‘Dieguito’, le agradeció por su fútbol y recordó cuando se conocieron en Emiratos Árabes.

De igual forma, mencionó que se cruzaron en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando él dirigía a Portugal y Maradona, a Argentina.

Não perdemos Maradona, perdemos parte do Futebol. Maradona é o futebol, o 10 que ganhou a eternidade e a universalidade. A ti, Dieguito, que com carinho me chamavas Carlito, gratidão pela magia do teu futebol e por todo o apoio, no Mundial 2010 e quando nos cruzámos na UAE. RIP

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 25, 2020