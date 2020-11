green

Aunque ningún allegado de Diego Maradona ha hecho un pronunciamiento oficial, desde Argentina informaron que el fallecimiento del exfutbolista y entrenador, que tenía 60 años, se dio por un paro cardiorespiratorio en su casa en Tigre, ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires.

A comienzos de noviembre, el ídolo del fútbol argentino fue operado de un coágulo en el cerebro, y se filtró una imagen en la que aparece Maradona sonriente, con una curación en la cabeza, poco antes de salir del hospital.

¿Cuáles fueron las polémicas más sonadas de Diego Maradona?

Si algo caracterizó al mítico ‘10’ argentino, que fue campeón del Mundial México 1986, además de haber sido uno de los mejores jugadores de la historia, fueron los escándalos que protagonizó y que llegaron a manchar su nombre. Incluso, se especuló que recibió dinero de Pablo Escobar para jugar un amistoso.

Diego Maradona contra el Atlético de Bilbao

En 1984, durante la final de la Copa del Rey, Maradona jugó su último partido con el Barcelona, en el que tuvo varios roces con jugadores del equipo rival. De hecho, al finalizar el encuentro, ‘el Pelusa’ agredió al ‘Chato’ Núñez y Miguel Sola, a quien le pegó con la rodilla. Debido a esto, Maradona recibió un castigo de tres meses, pero no alcanzó a cumplirlo porque se fue al Napoli, afirmó Mediotiempo.

En los últimos minutos del siguiente video sale la pelea entre Maradona y jugadores del Atlético de Bilbao.

Diego Maradona y el dopaje

De acuerdo con el medio mencionado, el astro del fútbol siempre tuvo problemas con las drogas. El 17 de marzo de 1991, cuando estaba en el Napoli, fue la primera ocasión en que un examen le salió positivo y quedó comprobado que había consumido cocaína. Esto resultó en un castigo de 15 meses. Luego, se fue de Italia, pero fue detenido al llegar a Argentina por tener estupefacientes.

Más adelante, en 1994, fue elegido para hacerse un examen de doping, el cual salió positivo para efedrina. Por tanto, ‘el Pelusa’ no volvió a aparecer con la selección de su país, agregó el portal nombrado.

Agresión a su pareja

En 2014, la novia de Maradona en ese entonces, Rocío Oliva, publicó un video en el que aparece el argentino golpeando a la mujer mientras se encontraba ebrio, precisó el informativo. A continuación, el video difundido por Oliva.

Agresión a periodistas

En 1994, antes de que el resultado de Maradona diera positivo para dopaje, el jugador decidió sacar un rifle de aire comprimido y le disparó a varios periodistas, pues estaba desesperado por el acoso que estaba recibiendo por parte de estos, informó el medio en su publicación.

Maradona, con los pantalones abajo

Hace unos meses, el exfutbolista dio mucho de qué hablar por un video en el que aparecía bailando con su pareja. Lo que llamó la atención de los usuarios es que el astro del fútbol, en un momento del baile, se bajó los pantalones y enseñó sus glúteos a la cámara, indicó el diario Mundo Deportivo. Aquí, el video en el que Maradona se baja los pantalones.

“Que la chupen, que la sigan chupando”: Diego Maradona

En 2009, Maradona tuvo un encuentro con la prensa y estaba recibiendo críticas de periodistas. Ante esto, ‘el Pelusa’ les respondió a los reporteros “que la chupen y sigan chupando”, luego de que lograra clasificar a la selección de fútbol de Argentina, informó el medio nombrado. Además, el entrenador añadió: “Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Ahora es otra película”.

En el siguiente video aparece Maradona diciendo la expresión.

Mundial de Rusia 2018

Diego Maradona asistió a los partidos de Argentina del Mundial de hace dos años como espectador, pero protagonizó varios eventos que dieron de qué hablar. Según el portal mencionado, Maradona se encontraba en estado de embriaguez en los partidos e incluso se puso a bailar con una asistente al evento. Se dice que estuvo tan mal que necesitó ayuda médica y se especuló que estuvo cerca de la muerte.

En el video que está abajo se ve el estado en que terminó Maradona después de un partido del Mundial de 2018.

Maradona y los medicamentos

De acuerdo con el informativo deportivo, en los últimos partidos en los que estuvo al frente de los Dorados de Sinaloa, en México, Maradona asistió bajo los efectos de algunas medicinas. De hecho, en febrero de este año, mientras estaba de técnico de Gimnasia y Esgrima, se difundió un video en el que aparece recibiendo medicamentos en mitad del partido.

Maradona pidiendo pase desde la banca pic.twitter.com/QV8jL0NnE4 — Cesar Kensen (@cesarkensen) February 18, 2020

Hijo no reconocido de Maradona

Mientras se encontraba en Italia en 1992, un juez dictaminó que Diego Armando Maradona era el padre de un niño que nació como producto de una relación por fuera del matrimonio entre el astro del fútbol y una mujer italiana. Aunque el futbolistas no quiso reconocer la paternidad, en 2016, finalmente accedió a reconocer que era su hijo, informó As.

Aquí, un video en el que aparecen imágenes de Diego Maradona y su hijo italiano luego de que este fuera reconocido por el exfutbolista.

Fiesta de Maradona en Cuba

De acuerdo con el medio nombrado, en una ocasión en la que Maradona se encontraba en una clínica de desintoxicación en Cuba, se hicieron públicas unas imágenes en las que aparece ‘el Pelusa’ en una fiesta desnudo y bajo los efectos de drogas con una mujer cubana y dos amigos.

El siguiente video es de cuando Maradona llegó a Cuba para recibir un tratamiento por su adicción a las drogas.