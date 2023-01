A mediados de diciembre de 2022 se conocieron las opciones de salida que podrían abrirse para Carlos Andrés Gómez, siendo la MLS una de las posibilidades, pero con el Red Bull Bragantino como el mayor interesado en llevarlo al fútbol brasileño. Sin embargo, los días pasaron y no avanzó ninguna negociación con Millonarios, por el veloz extremo.

Ante la falta de noticias de una transferencia al exterior, no fue extraño que el jugador no apareciera en el video oficial del club, en el que mostraron los exámenes médicos del plantel y el primer entrenamiento en campo, conducido por Alberto Gamero. Este material fue publicado el pasado 3 de enero y se daba como un hecho que el jugador no estaría para el 2023 con los azules.

Sin embargo, con el pasar de las horas, hubo ampliación de las informaciones y quedaron muchas más dudas que certezas. Ya que parece que Gómez sí estuvo en los exámenes, sí estuvo en el entrenamiento y en la edición del video lo sacaron para evitar que los hinchas y medios creyeran que iba a permanecer en el equipo bogotano.

¿Qué va a pasar con Carlos Andrés Gómez y Millonarios para el año 2023?

En la tarde del 4 de enero, en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el periodista Cristian Pinzón afirmó que el jugador no había estado en los primeros días con el plantel de Millonarios. Tal como se había visto en la publicación de los canales oficiales del club:

“Segundo día de pretemporada y hay un único jugador ausente; Carlos Gómez. Y el motivo es que está muy cerca de definirse su salida del equipo, de concretarse su venta para el fútbol internacional. No sabemos, exactamente, cuál va a ser ese nuevo rumbo, si va a ser el fútbol brasileño o la MLS de los Estados Unidos. Pero es un hecho, prácticamente, que Carlos Gómez no continuará en Millonarios”.

Pero horas después, hubo aclaraciones de parte del periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, revelando que Carlos Andrés sí estuvo en las pruebas médicas, físicas y futbolísticas:

“Ayer, el jugador presentó exámenes médicos y práctica, hoy no estuvo presente en el entrenamiento. Desde el club creen y esperan que en las próximas 24 horas se anuncie la venta del jugador. Todo apunta a la MLS”.

De esta forma, pareciera que la opción de salida hacia el Red Bull Bragantino se complicó para Carlos Andrés Gómez, pero aparece la MLS como una opción más factible y por eso seguiría ‘borrado’ de las publicaciones de Millonarios hacia el público.

Como es costumbre, los directivos y el área de comunicaciones del club no han salido a pronunciarse, ya que solo lo hacen cuando se dé una noticia confirmada y que dé para un anuncio oficial.