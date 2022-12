Luego de la reunión sostenida con los líderes de las barras que siguen al Atlético Nacional, el ‘Rey de Copas’ confirmó este jueves una nueva tabla de precios de los abonos, que incluye los 10 partidos de la Liga BetPlay 1, la Superliga, los tres duelos de la Copa Libertadores y la ‘Noche Verdolaga’.

Sin embargo, pese a la rebaja significativa en el valor de los paquetes para acompañar al plantel en este primer semestre, las voces de inconformismo continúan registrándose en las redes sociales, debido a lo que sería la política del club de no hacer grandes esfuerzos para traer nuevos nombres.

Así lo dejó claro la agrupación de hinchas ‘Los Del Sur’, la más grande que sigue al cuadro paisa, que si bien resaltó la determinación de la directiva en reajustar los valores, lamentó que dentro de los objetivos de la institución no esté el conformar un plantel de peso para afrontar los torneos que se vienen.

“A esta reunión no asistió el presidente Navarro y el tema de los refuerzos no fue tocado a profundidad, pero supimos a través de Benjamín Romero que no hay un plan para traer más refuerzos que ilusionen para ganarlo todo como debe ser y es obligación”, expresó la barra.

Desde su perspectiva, es claro que hay falencias dirigenciales, que van -según ‘Los Del Sur’- desde el irrespeto a los ídolos, pasando por la falta de jugadores de jerarquía para el evento continental, hasta la desconexión con la afición y el mal manejo de las comunicaciones del equipo.

“A la gente le decimos: logramos que escucharan el inconformismo en el incremento de los abonos ante un dirigencia que demuestra su poco conocimiento de la hinchada y la historia del club. Será el mismo fútbol quien los sostenga o excluya como plazo final”, agregó.

Para LDS, al no ver un plan deportivo serio, no hay optimismo del porvenir deportivo del club. “Si hoy tuviéramos refuerzos como (Andrés) Ibargüen y (Edwin) Cardona y no se hubiese ido (Emanuel) Olivera y (Álex) Mejía habría récord en abonos, pero la dirigencia nunca lo entenderá”, dijo.

“Logramos hacer entender precios justos para los abonos, pero para cambiar el rumbo definitivo y tener dueños que retomen el camino a la grandeza, necesitaremos mucho más que movidas de redes sociales y la presencia única de la barra protestando en la sede”, finalizó la agrupación.

En ese orden de ideas, no se descarta que se vengan más jornadas de movilizaciones en la sede del club, a la espera de un cambio en lo que ha sido el mercado de fichajes del ‘verde’: que a pocos días para el final del 2022 solo cuenta con cuatro caras nuevas para afrontar el desafiante 2023-1.