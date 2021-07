Miguel Ángel Borja es uno de los objetivos de Boca Juniors para reforzar su ataque para el segundo semestre de este 2021, pero su llegada no ha sido nada fácil, aunque ya se dice que hubo un acuerdo entre clubes.

El delantero cordobés no va a continuar en el Junior de Barranquilla, así que deberá volver a Palmeiras, club dueño de sus derechos, aunque allí no lo quieren y por eso están dispuestos a venderlo.

Pero su traspaso se ha postergado por varios días y recientemente se conoció la razón por la que no han llegado a un acuerdo total entre todas las partes implicadas.

Según el periodista Diego Monroig, de Espn, Miguel Ángel Borja no está dispuesto a bajarse su salario. Y no es que esté pretendiendo ganar más porque los ‘xeneizes’ están interesados, sino que él desea obtener el mismo dinero que ganaba en Palmeiras.

“Para no dar números, cobra Borja casi el doble de lo que cobraba Tévez. No quiere bajarse el sueldo. No digo que ya está caído, pero la postura sí convierte la negociación en algo muy difícil”, dijo.