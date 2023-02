Todos saben que Martín Arzuaga, a pesar de haber pasado por varios clubes en el FPC, tiene su corazón comprometido con Junior y es muy crítico con los rivales del ‘Tiburón’. En esta oportunidad, siendo más fuerte que sus compañeros, señaló a Millonarios y a Alberto Gamero.

Después del debut de los ‘embajadores’ en la Copa Libertadores 2023, empatando sin goles con Universidad Católica de Ecuador en Quito, el exjugador retomó las críticas del pasado en contra de los azules. Pero también menospreció al equipo del país vecino, desconociendo muchas cosas y solo teniendo en cuenta su concepto.

Críticas de Martín Arzuaga por el debut de Millonarios en Copa Libertadores 2023:

En medio del programa ‘F Show’ de ESPN Colombia, cuando cuestionaron a los integrantes sobre si Millonarios o Medellín tenían en duda su paso a la tercera fase previa de Libertadores, Arzuaga fue el único que habló del equipo de Gamero y lo explicó: “… ‘Lagunas’ dejó Millonarios, por esa falta de intensidad en su juego, en marca. Veía a ese Millonarios y he visto partidos más intensos en la primera B del torneo local, que el partido de Millonarios ante Católica”.

Aunque queda el partido de vuelta en Bogotá, para que Gamero y sus jugadores puedan meterse en la siguiente instancia, para el exjugador eso no es consuelo y ya hay antecedentes negativos en el FPC:

“Lo que más me preocupa es que uno siempre dice: Esperemos que llegue a casa. Le ha pasado a Junior, con Unión de Santa Fe, le ha pasado a Nacional… últimamente, a partir de 2016, no somos favoritos… No más tenemos 3 títulos; el de Once Caldas y los 2 de Nacional. Pero éramos competitivos, no soy conformista, pero con América llegábamos a finales, lo mismo le pasaba a Junior en cuartos de final…”.

Pero Martín llevó el tema más allá y dijo que muchos hablan del juego de Millonarios, pero no ha cumplido afuera del país y hasta puso en duda lo que hicieron los jugadores en cancha en cuestiones de voluntad: “El equipo, hoy ‘bandera’ del mejor juego, del juego bonito, vistoso, contundente; es Millonarios… Pero me preocupa más, lo que deja de hacer, la falta de compromiso…”.

Pero el nivel de crítica de Arzuaga estaba muy fuerte y no solo apuntó a Millonarios por el empate, también pordebajeó a Universidad católica de Quito:

“En el juego, tienes que sobreponerte a un equipo como ese. Los detalles uno los estudia en 15 minutos y en 15 minutos se tenía que imponer, con los jugadores que tiene hoy Millonarios. Ante un equipo que, pareciera ser, con el respeto que se merecen, de una categoría inferior a la que juega Millonarios… ¿Cuántos años de historia tiene Católica? Del 70 pa’ acá es que ha venido a existir la Católica. Ha tenido altibajos, ha bajado (a segunda división) como 70 veces… No nos fijemos en la inversión, en la estructura. Millonarios, supuestamente, un equipo que no tiene rival en Colombia, eso es lo que han dicho y han vendido. Que no tienen quién juegue como él”.

Después de esa fuerte seguidilla de señalamientos, ‘el Torito’ de Becerril soltó la comparación con el Barcelona y sus fracasos en las competencias internacionales: “Millonarios está como lo que hablamos del Barcelona, un equipo que nada más se afianza en su liga y no en los torneos internacionales”. Aunque los otros integrantes del programa lo controvirtieron y corrigieron, Arzuaga siguió igual al hablar de los ecuatorianos.

En este punto, el jugador que pasara por la selección Colombia, dijo que algo parecido estaba pasando con otros clubes del FPC. Pero después volvió a cargar contra los azules, esta vez con el nombre de Alberto Gamero en la mira por sus declaraciones.

“A Gamero lo quiero, lo amo, porque es un buen ser humano y un buen técnico. Pero tiene estas cosas, no sé si serán estrategias de él, como para darle tranquilidad a los jugadores y termina ‘pasándole factura’. Lo vimos en el torneo anterior. Que la cancha, que no sé qué, que nos hacía falta un central, que nos hacía falta Ruiz. Y después no quedaron campeones, ‘el mejor equipo del mundo’…”

Eso sí, cuando le recordaron a Martín Arzuaga que Millonarios sí ganó un título y fue superando al Junior, él le quitó importancia a esa definición: “Se lo ganaron a mi Junior, un Junior desconocido”. Pero todo sirvió para criticar a David Macalister Silva, para terminar su fuerte análisis contra los capitalinos: “Por momentos, creía que Macalister no estaba jugando”.