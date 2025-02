Marino Hinestroza es una de las revelaciones y promesas que tiene el fútbol profesional colombiano, pues, con 22 años de edad, fue protagonista en los tres títulos que consiguió Atlético Nacional en menos de 6 meses: Liga BetPlay, Copa Colombia y Superliga.

La personalidad del atacante vallecaucano es uno de los aspectos más destacables, su mentalidad ganadora lo hace distinto. Así se lo hizo saber a Pulzo durante el evento de Acolfutpro, que se celebró el pasado 20 de enero, en donde compartió el sueño que tiene de vestir la camiseta de la Selección Colombia junto a James Rodríguez.

Todo ocurrió durante una dinámica en la que al futbolista le tocaba a reaccionar a fotografías atípicas, creadas con Inteligencia Artificial, relacionadas con el fútbol profesional, siendo una de ellas James con la camiseta de Junior.

“La verdad, hubiera sido muy lindo para nosotros que somos jóvenes, tener la oportunidad de enfrentarlo, de verlo. Hubiera sido super importante, James es un crac”, dijo.

Sin embargo, el extremo fue más allá de la dinámica y manifestó su deseo de compartir con el creativo en la Selección Colombia, mostrándose convencido de que pronto se le va a dar.

“Papi, vea, si usted va a ver esta entrevista [James Rodríguez], porque la va a ver, Dios mediante este añito estaremos juntos”, precisó.

James Rodríguez y Falcao ganando un Mundial con Selección Colombia

“Historia pura, ídolos. Los dos ídolos. Estoy completamente seguro de que Colombia va a dejar el nombre en alto [Mundial 2026], así como en la Copa América. nadie se lo esperaba, llegamos a la final y por un detallito no quedamos campeones”.

Qué opina de Teófilo Gutiérrez

“Es un crack, lo enfrenté y es un excelente jugador y le gusta jugar para la gente”.

Balón de Oro

“Lo he soñado muchísimo, ni los títulos que me puedo imaginar ganarme, me los he soñado comparado con ganar el Balón de Oro, soy un pelado muy ambicioso. Esto me lo he soñado muchísimo”.

Rumba con Diomedes Díaz y el ‘Tino’ Asprilla

“Sería una rumbota, yo invito a Diomedes porque canta y chupa, con solo ellos dos y el que caiga”

