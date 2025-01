El bicampeonato de Atlético Nacional en el cierre de 2024 no se hubiera podido dar sin la ayuda del joven jugador de 22 años Marino Hinestroza, pues fue clave con su talento para sacar resultados importantes que ayudaron al club a quedarse con la Copa Colombia y la Liga BetPlay.

Sin embargo, mucho se hablaba que el equipo antioqueño no adquirió sus derechos deportivos y por eso se tenía que devolver al Columbus Crew de la MLS, club que al final no lo iba a tener en cuenta.

No obstante, después de varias negociaciones, esfuerzo del jugador y más, este lunes 20 de enero se pudo confirmar lo que todos los hinchas estaban esperando: Marino seguiría vistiendo la camiseta ‘Verdolaga’.

En la gala de los premios Acolfutpro, el jugador le confirmó en exclusiva a Pulzo.com que seguiría con el club para luchar por los objetivos de 2025, es decir, la Liga BetPlay, la Copa Colombia y, la más importante, la Copa Libertadores.

“La verdad me acaban de llamar y pues gracias a Dios fue la mejor noticia hasta ahorita. Es la mejor noticia que me han dado de Nacional este año. No les puedo dar más detalles, pero hasta ahí está bien”, dijo el futbolista.