Andrés Felipe Román fue seleccionado como el mejor jugador de 2024 según los aficionados colombianos, en el marco de la gala de Estrellas de Águila, que se llevó a cabo el jueves 16 de enero en la antesala de la Liga 2025-I.

Fue en ese espacio que el lateral derecho bogotano, de 29 años de edad, habló con Pulzo sobre la sorpresiva salida de Efraín Juárez de Nacional, teniendo en cuenta que el mexicano había conseguido el bicampeonato (Copa Colombia y Liga 2024-II).

Román indicó que el grupo como tal hasta ahora está asimilando la situación, pero que confía plenamente en la competitividad de la actual plantilla para disputar la Superliga, Liga, Copa Colombia y Libertadores en 2025.

Román tuvo una temporada de ensueño en 2024, pues, además de ser titular indiscutible, fue clave para conseguir los resultados, aportando 9 goles y 3 asistencias en todas las competencias.

“Son características que he potenciado en el grupo, o en los grupos en los que he estado, que me han dado la posibilidad de llegar al gol”, precisó.