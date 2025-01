Este martes 14 de enero, el entorno de Atlético Nacional se vio sorprendido con la sorpresiva renuncia del técnico Efraín Juárez, quien había sido campeón de la Copa y la Liga en menos de 6 meses.

El mexicano, quien calló varias bocas con la forma en la que dirigió al conjunto paisa, dio un paso al costado por razones que aún son desconocidas.

Algunas versiones apuntan a que tuvo desacuerdos con la dirigencia del equipo por el tema de las contrataciones para 2025, pero ninguna de las dos partes ha salido a corroborar o desmentir dichos rumores.

Con el paso de las horas, las dudas sobre la salida del mexicano comenzaron a crecer. Sin embargo, solo hacia las 9:00 de la noche se conoció el primer pronunciamiento por parte del entrenador.

Este se dio en su cuenta de X, antes Twitter, donde publicó un mensaje que dejó mucho que pensar.

This matter was never about any financial terms, and Im now unemployed. Ill be reunited with my family soon in Barcelona. I wish there would’ve been better communication.

Gracias al Atlético Nacional. #miverdadvstuverdad

— Efraín Juárez (@efrajuarez) January 15, 2025