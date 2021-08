Mariana Pajón consiguió su tercera medalla en unos Juegos Olímpicos. Aunque estuvo muy feliz en el momento de ponerse la presea sobre su cuello, el camino para llegar allí no fue nada fácil, en especial la última semana.

La corredora antioqueña y su esposo Vincent Pelluard fueron víctimas de amenazas e intimidaciones en redes sociales de colombianos que no les desean éxitos en los Juegos Olímpicos, pero ella contó que la manera de superarlo fue alejándose lo más posible.

“Nos tocó alejarnos un poco por salud mental, tranquilidad. Fueron momentos de muchísima tristeza, pero lo vivimos en familia, encerrados, juntos”, expresó en Blu Radio, emisora en la que también estuvo su esposo enfrentando a los críticos.

Con una relación de varios años y casi cuatro años de casados, la triple ganadora en los Juegos Olímpicos –que tiene más medallas que muchos otros países– expresó cómo vivió su esposo esos malos comentarios que, para ella, no merece.

“Es bastante complejo porque llegó con mucha ilusión a representar un país con menos desarrollo y menos apoyo, pero con la ilusión porque se siente colombiano y quiere que sus hijos sean colombianos. Su sangre es francesa, pero se siente colombiano, lamentablemente así pagamos a veces”, dijo Mariana.

Ratificando que Colombia “es una olla a presión”, Mariana –que molestó a una rival en una entrevista– reconoció que ellos sabían que la situación para Pelluard no sería nada fácil “por ser el esposo de”, pero recordó que hay otros deportistas que tampoco nacieron en el país y no son atacados ni merecen serlo.

“Si es porque no nació en Colombia, acá (en los Juegos Olímpicos) hay colombianos que no nacieron en el país y nos representan muy bien, pero no les pasa lo mismo. Nos tocó vivirlo y afecta, pero con la medalla colgada y la satisfacción de que las cosas se hicieron correctamente pudimos atravesarlos juntos”, dijo orgullosa.