La urabense Mari Leivis Sánchez le dio a Colombia su tercera presea en las justas que se disputan en Francia, donde se unió al gimnasta Ángel Barajas y al halterófilo Yeison López, que también consiguieron plata en el certamen.

(Vea también: Plata (no solo en medalla) que recibirá Mari Sánchez: premio por su gigantesco esfuerzo)

Sin embargo, su conquista no estaba en las cuentas de propios y extraños, pues no consideraban que sus resultados previos a los Juegos Olímpicos fueran suficientes para subir al podio.

No obstante, la madre de un hijo y nacida en Turbo dio lo mejor de sí y logró alzar más peso del que tenía previsto, ya que confesó que en entrenamientos había llegado hasta 141 kilos en envión, pero en la plataforma de París 2024 consiguió levantar 145, lo que le garantizó la presea.

Lee También

La levantadora de pesas se pronunció ante los medios de comunicación luego de la premiación en la que se colgó la plata y dijo por dónde pasó la clave de su conquista.

Acto seguido se refirió a sus detractores:

“Pocos me tenían [como favorita], pero Dios me dio la victoria, ese podio, me dejó ahí parada. Me dio la tranquilidad para pararme con todas las de la ley”.