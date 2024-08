Este viernes 9 de agosto fue una jornada muy emotiva para el deporte colombiano, puesto que los deportistas Yeison López y Mari Sánchez, ambos de halterofilia, consiguieron medalla de plata en sus respectivas categorías.

Eso les llena de orgullo el corazón a los colombianos, puesto que estas son las medallas 36 y 37 en la historia del país en los Juegos Olímpicos, siendo esta disciplina una de las que más le ha otorgado a Colombia con un total de 11.

Ahora, el tema es que detrás de estas medallas hubo muchas peleas, momentos complicados y mucho más que pocos conocer, pues Yeison, por ejemplo, estuvo sancionado durante cuatro años por presunto dopaje y durante ese momento no recibió el mismo apoyo que está recibiendo ahora después de colgarse la presea, pese a que vivió momentos muy complicados en los que casi se retira y hasta tuvo pensamientos no tan amables con su vida.

Eso mismo le está pasando ahora a Francisco Mosquera, el bicampeón mundial de levantamiento de pesas, quien iba a ser una de las fichas fuertes de Colombia para estos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, el problema fue que a finales de 2023 le llegó una notificación que decía que estaba sancionado por lo mismo que López, Yenny Álvarez, Robert Farah, María Luisa Calle y muchos más que han vivido esta complicada situación.

En diálogo con el programa ‘Abanderados’ de Pulzo.com, Mosquera aseguró que le duele mucho no estar en el evento deportivo más importante del mundo, pero aún más que todos le hayan dado la espalda en un momento tan complicado como el que está viviendo.

“No entiendo el por qué estoy donde estoy ni por qué carajos está pasando lo que está pasando. Es muy duro y creo que esas lágrimas de Yeison López son de desahogo porque todo el mundo te da la espalda, menos tu familia, pero las instituciones se hacen a parte. Ya no eres importante, el campeón, y simplemente dejas de ser esa figura sin importar si eres buena persona. Te desconocen totalmente”, dijo Mosquera.

Y agregó: “El país no está haciendo nada por escudarnos, ni la Federación ni el Comité Olímpico Colombiano ni el Ministerio del Deporte. Estamos siendo flagelados los deportistas de Colombia, porque pregúntense por qué todos con la misma sustancia y a puertas de los Juegos Olímpicos“.

Además, Mosquera explicó que la única respuesta por parte de las instituciones es que el país tiene muchos enemigos, pero no hacen nada por cuidar a los deportistas que al final son los principales afectados por estas situaciones.

“Estoy muy resentido con las instituciones, con el país, porque la estoy pasando difícil. La única forma en la que supere esto y que vuelva a recibir apoyo será ganando una medalla olímpica. Bolívar me ‘mochó, el director ya ni me habla. El Comité Olímpico y el Ministerio también me ‘mocharon’ y yo no estoy recibiendo ningún ingreso. Estoy luchando. Hasta me tocó vender mi apartamento para pagarle al abogado”, confesó el deportista.