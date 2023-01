El reciente campeón de la Copa del Mundo, Lionel Messi, habló con el programa de radio-‘streaming’ Perros de la Calle, conducido por Andy Kusnetzoff.

Este lunes 30 de enero y por primera vez luego de conseguir su mayor anhelo, Messi rompió el silencio. Con mucha tranquilidad y sinceridad, el ’10’ argentino realizó un sinfín de confesiones.

“Antes de la final hicimos la misma rutina que antes de los demás partidos. Estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Durante todo el Mundial estuve muy relajado, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien y que estábamos haciendo todo para que se diera”, dijo el jugador del PSG.

Además, el jugador argentino narró uno de los sucesos más importantes de la final contra a Francia: “Es difícil de explicar lo que sentí cuando Montiel pateó el penal. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo estás ido, disfrutando de ese momento, de al final haberlo conseguido. Conseguí todo lo que soñé con la Selección, con Barcelona, en lo individual… Era cerrar mi carrera de una manera única”.

También mencionó que el recuerdo de la final solo está en su cabeza. “No volví a ver la final. Vi resúmenes, jugadas, muchos festejos de la gente. Pero la final no, ya está”, dijo.

Por último, reconoció la ausencia de Diego Maradona: “Me hubiese gustado que Diego viera todo esto, con lo que él amaba la Selección… Creo que si hubiese estado, me habría entregado la Copa. Creo que desde arriba, tanto él como mucha gente que me quiere, hacía fuerza. Como dice la canción, que fue un ‘boom’ para todo el mundo, seguro que desde arriba estaba empujando”.