Una de las postales memorables de la pasada Copa del Mundo Qatar 2022 fue la de Lionel Messi confrontando a Louis Van Gaal y a los jugadores neerlandeses que derrotó en cuartos de final del torneo.

El ’10’ celebró uno de sus goles haciendo el gesto del ‘Topo Gigio’ a Van Gaal y luego en los camerinos insultó a Wout Weghorst, atacante de esa selección europea.

Este fue el icónico momento de Messi:

“Qué mirás, bobo”, lanzó Messi al neerlandés en una frase que ha sido replicada infinidad de veces y que quedó grabada para siempre dentro de los fanáticos del balompié.

Poco más de un mes después de ganar el Mundial Qatar 2022, Messi dio una entrevista con la cadena argentina Urbana Play. Allí, dijo que se arrepentía de lo ocurrido ante Países Bajos y que no sabe qué pasó en ese instante de tanta calentura.

(Vea también: Por culpa del ‘Dibu’ harían cambio en norma del fútbol: penaltis ya no serían iguales).

Lee También

“No lo tenía pensado. En el momento me salió; alguno de mis compañeros me decía que lo había dicho a propósito. Después, cuando terminó, eso no me gustó, el ‘andá pa’ allá’, pero son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona, pero no estaba nada pensado, se fue dando… No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también”, manifestó Messi en esa emisora.

Aunque no se justificó, el astro argentino agregó que el partido estuvo muy caliente por las palabras y acciones que lanzaron los europeos.

“Fue natural todo lo que salió. Habían pasado muchísimas cosas adentro de la cancha, no solo con Van Gaal, sino también con ese jugador [Weghorst] y otros también. La calentura con el árbitro [Mateu Lahoz] también”, sentenció el ’10’.

Entrevista a Lionel Messi en medios argentinos

Esta es la entrevista completa de Messi con Urbana Play: