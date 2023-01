El delantero Zlatan Ibrahimovic criticó el comportamiento de la Selección Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, exceptuando a Messi.

Uno de los jugadores más polémicos en la historia del balompié mundial no se quedó con las ganas de dar sus impresiones sobre la Copa del Mundo y su protagonismo.

El sueco perteneciente a Milan habló para la prensa francesa, y sin pelos en la lengua, habló de las dos escuadras que disputaron la final. Aunque este atacante no es de elogiar a las personas, dijo: “Messi es considerado el mejor de la historia, será recordado por ganar el Mundial de Qatar”.

"ESTOY PREOCUPADO POR LOS DEMÁS JUGADORES DE ARGENTINA, PORQUE ELLOS NO VAN A GANAR NADA MÁS. EL RESTO SE PORTÓ MAL Y ESO NO SE PUEDE RESPETAR", el mensaje de Zlatan Ibrahimovic a la hora de hablar sobre la consagración de la Selección Argentina en el Mundial.

De otra parte, el exjugador del Barcelona elogió a Kylian Mbappé y a Lionel Messi, claros protagonistas de la instancia final del campeonato mundial.

“Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro. No estoy preocupado por Mbappé, estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”, dijo.