Juan Felipe Cadavid es uno de los periodistas deportivos que goza de mayor reconocimiento en Colombia, debido a su trayectoria y trabajo en medios como RCN y Win Sports.

Justamente, en los canales anteriormente mencionados, Cadavid compartió de cerca con Andrea Guerrero, con quien estuvo en planta baja, estudio de noticias y hasta en mesa de debate de diferentes programas.

En diálogo con el programa digital ‘Sí se puedcast’, el comunicador contó cómo nació su relación con la hoy presidenta de Win Sports, asegurando que al principio se odiaban por cuenta de falsos rumores.

“La relación de Andrea y yo nació del odio. Cuando estábamos en Antena 2, había una persona en la mitad que no sé por qué razón iba y le hablaba a ella que yo decía cosas en contra, y luego él me decía cosas a mí que ella decía en mi contra y nos enfrentó. Éramos niños, jóvenes y nos agarramos hasta que un directivo nos dijo: ‘Siéntense acá, se van a decir todo lo que se tienen que decir y no salen sin ser amigos’“, dijo.

Juan Felipe Cadavid dice si le coqueteaba a Andrea Guerrero

En el programa citado, Cadavid le salió al paso a los chismes de pasillo sobre una relación pasada con Andrea Guerrero, cuando trabajaban juntos.

El periodista hizo énfasis en que nunca tuvo ‘cuento’ con ella y que ni siquiera se atrevió a coquetearle.

“Nadie me cree que nunca le eché los perros a la ‘Mona’. Nosotros viajábamos todos los sábados, coincidíamos en el hotel, comíamos juntos, nos contábamos las tristezas, pero nunca le eché los perros”, precisó.

Y añadió: “No porque no me parezca bonita, atractiva, sino que yo me casé muy rápido, a los 25 años, y mi esposa también es amiga de Andrea, entonces yo a ella la veo como una amiga”.

Quién es la esposa de Juan Felipe Cadavid

Juan Felipe Cadavid y Cristina Estupiñán se conocieron en el Canal RCN y en 2008 decidieron contraer matrimonio. Producto de la relación, los periodistas tienen dos hijos: Samuel y Miranda.

