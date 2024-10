El nuevo episodio de ‘Entre Valientes’ con Adriana Bustos de Tropicana tuvo como protagonista a una persona muy talentosa y con una trayectoria importante en los medios de comunicación: Cristina Estupiñán, periodista y esposa de Juan Felipe Cadavid. La mujer además ha logrado forjar un hogar admirable por el que incluso ha tenido que tomar duras decisiones en el ámbito profesional. Su historia de pasión por la comunicación y amor por la familia se tomó los micrófonos del videopodcast y allí dio a conocer los secretos más profundos entorno a su vida personal y laboral.

(Le puede interesar: Julián Téllez contó versión de pelea con Juan Felipe Cadavid: “Respondí a un insulto”)

Cristina Estupiñán está casada con el también periodista, Juan Felipe Cadavid. Fruto de su amor nacieron sus dos hijos: Samuel y Miranda. Según pudo mencionar la comunicadora, el rol de madre es su preferido y agradece a diario la experiencia de tenerlos a su lado a diario. No obstante, para estar al lado de ellos el tiempo que requieren tuvo que llegar a un acuerdo con su esposo, quien también es una figura pública que se mantiene trabajando o viajando a los diferentes eventos deportivos.

Mire aquí la entrevista completa:

De otro lado, Cristina comentó que su esposo duró 16 años trabajando en Noticias RCN y lo hacía de lunes a lunes. Además, no descansaba y viajaba bastante por cuenta de las transmisiones de los partidos de fútbol. Fue entonces cuando ellos tuvieron a su primer hijo y ella pensaba que no podría dejar a cuidar a su bebé con otra persona, por lo que tuvieron que tomar una decisión radical.

Lee También

“Yo le dije voy a hacer un stop en mi carrera para tener tiempo y estar con el niño. Yo renuncié a RCN sin tener nada (…) Juan Felipe me dijo: ‘¿Tú qué estás haciendo? Parece que no vas a volver’. Yo le dije: ‘es que no voy a volver’. Yo he sido una mujer muy determinada en mi vida y RCN fue divino conmigo, pero yo para ese entonces no quería perderme a mi hijo. Le dije: no voy a tener un bebé para que otras personas lo críen“, sentenció Estupiñán.