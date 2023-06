Jorge Luis Pinto llegó al Deportivo Cali para buscar darle la gloria del pasado al equipo vallecaucano, así lo había dicho el técnico santandereano y esperaba lograrlo. Pero los malos resultados no llegaron, los problemas se multiplicaron y la crisis económica empeoró y cambió esos objetivos.

Y debido a la salida de jugadores para el segundo semestre de 2023, la caída de supuestos fichajes que estaban listos y la desconfianza de los hinchas, ha llevado a que el profesor Pinto también empiece a pensar mejor las cosas.

(Lea también: ¿Teófilo Gutiérrez regresa al Deportivo Cali? Pinto fue claro y le puso fin a la novela)

Por eso, en entrevista para el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, en la tarde del jueves 29 de junio, intentó pintar un buen panorama, pero al final confesó qué es lo que se puede venir para su futuro y el de los ‘azucareros’.

Teófilo Gutiérrez y ‘Manga’ Escobar quedan descartados para el Cali

Se había hablado de un posible regreso de ‘Teo’ Gutiérrez al Cali, a pesar de que la relación terminó muy mal por deudas y comportamientos del delantero barranquillero. Sin embargo, Pinto confirmó que él quería su vuelta y los directivos no lo quisieron:

“Hablé con Teófilo del regreso, le dije que no tenía ninguna duda, me trabajó muy bien. Y me dijo con toda sinceridad: ‘Quiero terminar aquí’. Desgraciadamente, aquí manda en todo la junta directiva y hay que ser respetuoso. No se pudieron poner de acuerdo todos, era preferible evitar problemas”.

Sobre Andrés ‘Manga’ Escobar, el propio DT fue el que le explicó por qué no lo quiso tener en cuenta: “Estuvo en el entrenamiento, lo saludé, hablé con él e investigué, porque investigo de todo el mundo. Hay cosas que no encajan dentro del orden del equipo. Por respeto, lo siento, un gran jugador, pero hay otras cosas que hacen al gran jugador y esas cosas no las comparto”.

Jorge Luis Pinto lamentó que el portero uruguayo Kevin Dawson no respondiera y por eso se fue, también resaltó que Jhon Vásquez y Daniel Mantilla fueron buenos refuerzos. Pero el equipo no es el mismo que él formó y lo dijo de frente: “Pero se desbarató todo con la ida de Viveros, de Mantilla y Velasco”.

(Lea también: Luego de su controvertida salida del Cali en crisis, Daniel Mantilla tendría nuevo club)

Según las respuestas del experimentado entrenador, el equipo no está cerca de lo que quiere, mucho menos por tener tantos jóvenes y sin experiencia: “Estamos dialogando y mirando alternativas, con la base de la cantera, porque toda la responsabilidad no se la podemos dar a la cantera”. La venta de varios jugadores importantes y la falta de contrataciones llevaron a que pinto dijera que “la cosa se complica”.

Jorge Luis Pinto se podría ir del Cali si no mejora la situación

Ante esas respuestas, en el programa de Caracol Radio interrogaron sobre si hay opción de irse y Pinto no ocultó que el tema es de dinero y falta de pagos al plantel:

“[Hay posibilidad de irme], sobre todo, por la parte económica. Dios quiera que mañana le paguen a los muchachos y se arregle un poco y se tranquilice todo. Hemos venido dialogando con eso. Me preguntó la junta directiva que cuál es el jugador que más necesita y dije: ‘El jugador que más necesito es que le paguen mensualmente a los jugadores’…”

Y con la forma directa de hablar, que siempre lo ha caracterizado y hasta le ha traído problemas, Pinto siguió preocupando a los aficionados caleños: “A veces le dan ganas a uno de partir y de esconderse, por la pena y todo”. Eso sí, el técnico colombiano que más lejos ha llegado a un Mundial de fútbol de mayores destacó el compromiso de los futbolistas: “Uno se motiva al ver el grupo de jugadores, todos, estos muchachos se han matado conmigo en aspectos físicos, tácticos y todo”.

Lee También

Sin hablar de que se va a ir, dio muchas muestras de que la inconformidad es grande y esa posibilidad está en el aire:

“Falta algo más y la competencia en Colombia no es fácil, hay equipos muy bien armados y, sobre todo, que me desbarataron el equipo que tenía proyectado… Me gusta la camiseta, me gusta la infraestructura, me gusta la generación de canteranos, todo lo que han oído. Pero falta algo más y ese algo más hay que conseguirlo”.

Por ahora, a pocas semanas de volver a la actividad y dar inicio a la Liga BetPlay II-2023, Jorge Luis Pinto dejó más dudas que certezas y si el dinero del que hablan no llega, podría irse y agravar mucho más lo que pasa en el Deportivo Cali.