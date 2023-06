Jorge Luis Pinto ya está pensando en la próxima temporada con Deportivo Cali y estudia la posibilidad de recibir a Andrés Manga Escobar, jugador que recientemente confesó que se quiere ‘regalar’ para ayudar al club caleño.

Aunque lleva un año y medio inactivo, Andrés Escobar considera que puede ayudar al ‘Azucarero’, futbolísticamente hablando. Por ende, hizo un ofrecimiento de sus servicios deportivos al Deportivo Cali y ya espera respuesta de la parte administrativa de este importante elenco.

“Me gustaría ayudar al Cali. Hablé con Fabián Castillo y me dijo que si yo iba, él estaba dispuesto a dar una mano también. Después miramos qué hacemos, pero así yo sea la segunda, tercera o cuarta opción, voy a estar esperando. Ojalá se dé. Tengo muchísimas ganas de volver al estadio de nosotros que lo vimos construir y fuimos campeones de la Copa. Las ganas de volver son grandes”, dijo recientemente el atacante, en busca de ayudar al club que está cerca del descenso.

La declaraciones de ‘Manga’ donde se quiere vincular al Cali en compañía de Fabián Castillo no son nuevas, pero esto no quiere decir que no tuvieron respuesta por parte del entrenador de ‘El Azucarero’.

El timonel exmundialista, contestó lo siguiente: “Que se acerquen al Director Deportivo o a mí. Si lo hacen, vamos a analizarlos para ver su aporte al equipo”.