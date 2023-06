El paraguayo Gustavo Ramírez, que se suponía que saldría este semestre del Deportivo Cali, confesó que se quedará por pedido de Jorge Luis Pinto, su entrenador. Sin embargo, ya hay otros que sí han decidido marcharse.

Gustavo Adrián Ramírez, de 33 años, no tuvo su mejor temporada con el ‘Azucarero’, y es que, este mítico club del balompié nacional no logró clasificarse a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y como si fuera poco, está en conversaciones con el descenso.

“Sabemos que estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra afición. Ya trabajando fuerte para lo que va a ser el nuevo comienzo. Esperemos que ahora podamos mejorar las cosas que hicimos mal el torneo pasado, clasificar y pelear arriba como este equipo lo merece”, mencionó el delantero.

"Me quedo por pedido del profesor Pinto y porque estoy en deuda con la afición" Gustavo Ramírez 🇵🇾

Además de esto, el exdelantero de Deportes Tolima, agregó: “Me quedo por pedido del profesor Pinto. La idea era no continuar, pero él me dijo que quería que me quede y yo con mucho gusto lo haré, sabiendo que estoy en deuda con el club, con la afición y tratando de hacer bien las cosas este torneo para darle alegría a la afición”.