Jorge Luis Pinto ya piensa en el segundo semestre del año y por ende, ya estudia que jugadores traer para suplir la salida de Daniel Mantilla, Kevin Velasco y Kevin Dawson.

Qué mal la está pasando el Deportivo Cali. Pero, en busca de salir del pozo, Jorge Luis Pinto, el abanderado de la escuadra caleña, buscará traer jugadores comprometidos, que sean protagonistas en su nómina y que lo ayuden a salvar al ‘Azucarero’ de su mal momento en el FPC.

(Vea también: Pinto, razón por la que jugadores del Cali no se han ido: “Me quedo por pedido del profe”)

“Pensar en un jugador extranjero para el Cali no es utópico. Estamos mirando. De pronto la mano de Dios pueda que ponga unos billetes y podamos traer uno o dos jugadores del mediocampo para adelante”, dijo el entrenador, dejando la puerta abierta para la llegada de un extranejero a sus filas.

Sobre sus tres jugadores de renombre -Daniel Mantilla, Kevin Velasco y Kevin Dawson-, afirmó: “Nos gustaría traer jugadores que puedan reemplazar a Daniel Mantilla y a Kevin Velasco. Contar con los volantes creativos que hay acá. Es el mismo tema de los arqueros: sirven o no. estamos mirando esa posición”.

Por último y no menos importante, Jorge Luis Pinto añadió: “Lo que tengo en el plantel se mantiene. Salidas ya no hay más para nadie a no ser que se presente una propuesta extraordinariamente buena pero de la base del equipo no sale nadie”.

Deportivo Cali seguirá investigando el mercado de fichajes con el objetivo de tener protagonismo en el segundo semestre del año.