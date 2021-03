James Rodríguez no fue convocado para el partido que el Everton jugará en la tarde de este jueves como visitante contra el Albion, correspondiente a la fecha 27 de la Premier League. El colombiano ya había quedado afuera del duelo que su equipo le ganó el lunes por 1 a 0 al Southampton.

En aquel entonces, el técnico Carlo Ancelotti dio cierto parte de tranquilidad y aseguró que había preferido darle descanso a James porque el calendario que se venía era muy apretado, y prefería no arriesgarlo, teniendo en cuenta que había sufrido algunas molestias en los entrenamientos del fin de semana pasado.

Sin embargo, ahora parece que dichas molestias no fueron tan leves como se pensaba, porque el ’10’ de la Selección Colombia ni siquiera está en el banco de suplentes.

Ancelotti ya había advertido el miércoles que iba a esperar hasta último momento si Rodríguez estaba en condiciones de saltar al campo de juego, pero por lo visto el colombiano no ha podido recuperarse plenamente. Por el momento, el Everton no ha emitido un parte médico detallado sobre la condición física de James.

El cuadro azul está a dos puntos de la zona de clasificación a la próxima Champions League, por lo que está obligado a ganar este jueves para no ceder terreno en esa importante lucha que tiene con otros equipos. El Albion está en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones de la liga inglesa, pero lo llamativo es que el equipo de los colombiano James y Yerry Mina se suele complicar con esos clubes que no han tenido una buena temporada.

A continuación, la formación inicial del Everton para su partido de este jueves, que empieza a la 1:00 p.m. hora colombiana:

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️

Carlo makes 2️⃣ changes to face the Baggies.

COYB! 👊 #WBAEVE pic.twitter.com/8N35uAMwzJ

— Everton (@Everton) March 4, 2021