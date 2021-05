La vida de James Rodríguez supera el ámbito del fútbol, en medio de la popularidad que disfruta con Everton en Inglaterra en la actualidad y de su paso por grandes clubes en Europa como Porto en Portugal, Mónaco en Francia, Real Madrid en España y Bayern Munich en Alemania.

El volante, que fue goleador del Mundial de Brasil-2014 con la Selección Colombia, nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Norte de Santander, (ver mapa) y su vida personal tiene algunos hechos llamativos.

El cucuteño es hijo de Pilar Rubio y del exfutbolista James Rodríguez, aunque durante su etapa de crianza estuvo junto a su padrastro Juan Carlos Restrepo. Este hombre cultivó las cualidades del actual jugador del Everton para llevarlo a su debut profesional con Envigado, con apenas 14 años.

Con 16 años hizo parte de la Selección Colombia Sub-17 que clasificó al Mundial de Corea del Sur en 2007 y esa vitrina le abrió paso a Banfield, donde debutó en 2009 y que le permitió marcar historia al ser campeón de la Liga de Argentina. Ese fue su trampolín a Europa.

Lo cierto es que James Rodríguez tiene algunos detalles muy llamativos fuera del fútbol, algunas pasiones que superan ese espacio que lo ha convertido en figura de talla mundial.

El futbolista colombiano causó revuelo al compartir una foto en su avión privado con rumbo a Colombia, que generó molestia entre los ‘Toffees’, como son conocidos los fanáticos del Everton, porque no estuvo en el último partido del equipo en la Premier League.

Los comentarios en la cuenta de Instagram acerca de la elegancia del avión de James Rodríguez tuvieron reacciones encontradas, entre quienes mostraron su disgusto por la tranquilidad del jugador a pesar de su ausecia y quienes tomaron con sentido del humor su fotografía.

Lo cierto es que no fue la primera vez que se mencionó a nivel noticioso este avión, pues incluso el propio James Rodríguez le prestó el vehículo en 2018 al chileno Arturo Vidal para que viajara a Barcelona. Eso sucedió cuando eran compañeros en el Bayern Munich.

El usuario del futbolista del Everton en esta plataforma de videojuegos es jamesr1222. Allí ya cuenta con más de 131 mil seguidores que disfrutan de sus transmisiones, mientras muestra su destreza como ‘gamer’ y de paso contesta múltiples preguntas.

En su primera aparición con su canal en Twitch tuvo 16 mil seguidores y desde allí ha compartido con fanáticos del Everton y demás amantes de los videojuegos, eso sí aún lejos de tener la cantidad de seguidores de otros futbolistas presentes en esta plataforma como Neymar (más de 3 millones) o Sergio ‘Kun’ Aguero (más de 1.6 millones).

James Rodriguez streaming Call Of Duty: War Zone on Twitch

Ese espacio para compartir muchos de sus gustos y pasiones fue la oportunidad de James Rodríguez para confesar que no le gusta jugar FIFA y que prefiere Call of Duty, NBA y contó en ese día de transmisión que pronto jugaría GTA (Grand Theft Auto). Lo cierto es que ha demostrado varias veces su capacidad como ‘gamer’.

El futbolista colombiano ha padecido de problemas en las pantorrillas que según comentó el director de la Clínica Fernando VII en Madrid, Marco Sánchez, en declaraciones al diario español ‘Marca’, tendría como causa de una mala cicatrización. Es clave recordar de los frecuentes problemas musculares sufridos por James Rodríguez en su zona de los gemelos y sóleo.

El técnico del Everton, Carlo Ancelotti, ha mostrado su respaldo al atacante que fue criticado en Inglaterra porque aseguran que dejó de disputar con el equipo los últimos partidos para estar a punto con la Selección Colombia para los retos de Eliminatorias y Copa América.

Abdoulaye Doucouré is AVAILABLE for Sunday's game!

James Rodriguez misses out but will resume training at the start of next week.



— Everton (@Everton) May 7, 2021