Este fin de semana, Everton jugará contra el Manchester City por la fecha 38 de la Premier League, pero James Rodríguez no podrá disputar este encuentro por la lesión que lo sacó de competencia en la recta final de la temporada.

En la rueda de prensa, Carlo Ancelotti confirmó la ausencia del colombiano, quien había jugado el fin de semana anterior con una presentación poco destacable.

“Desafortunadamente no está disponible para este partido. No se recuperó de un problema en la pantorrilla y, lamentablemente, no terminó bien la temporada”, dijo el técnico a la prensa de Inglaterra.

Sin embargo, a James lo han criticado en ese país porque aseguran que estaba concentrado en la Copa América, que ya no se hará en Colombia, y estaba dejando de lado su participación con el Everton, club que le paga su sueldo.

“Esto es absolutamente normal (lesiones). Pero decir que James estaba concentrado en la Copa América antes, no. James estaba realmente decepcionado por el hecho de que no pudo ayudar al equipo en esta parte final de la temporada. Estaba realmente decepcionado y realmente triste”, lo defendió Ancelotti.

El técnico italiano también respaldó la buena actitud del colombiano para unirse a la Selección Colombia para las Eliminatorias y la Copa América que, por ahora, se jugará en Argentina. No obstante, por la situación actual en Colombia, el duelo contra la Albiceleste no se jugaría en el país.

“Y eso es todo. Ahora, por supuesto, tiene que estar concentrado para la Copa América porque quiere jugar para su país como lo hacen todos los jugadores al final de la temporada”, dijo Ancelotti.

James hace parte del grupo de jugadores convocados por Reinaldo Rueda para los próximos partidos de Eliminatorias, pero no dieron a conocer cuándo será su llegada al país, pues desde hace varios días que su familia está en el territorio colombiano, pero sin él.

Así fue como Ancelotti habló de James Rodríguez en una de las últimas ruedas de prensa de la temporada 2020-2021, aunque ya hay adelantos de lo que vendrá en la segunda parte del año para el Everton, como el anuncio de su nueva camiseta.

De hecho, en los comentarios de esta rueda de prensa, algunos fans del Everton criticaban fuertemente al colombiano por su ausencia en muchos de los partidos de esta fase final del campeonato, pues él fue uno de los más destacados en el inicio de la temporada y su claridad hizo falta para juegos claves.