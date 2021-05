green

Luego de que la Conmebol le quitara a Colombia la coorganización de la Copa América 2021 se conoce la posibilidad que hay de que la Selección pase a ser visitante en el partido contra la Selección de Argentina, que se disputará el 8 de junio.

La idea, según el Clarín, es que se invierta la localía y que Argentina juegue en Buenos Aires esta fecha, y la próxima se dispute en Colombia.

Eso mismo dijo el periodista Juan José Buscalia en Blu Radio, que incluso aseguró que la Selección Colombia estaría considerando esa idea; aunque la decisión sería de la Fifa.

El periódico argentino también planteó la posibilidad de que la ‘tricolor’ y la ‘albiceleste’ podrían jugar en Lima, Perú, donde Colombia actuaría como local.

No obstante, el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, manifestó en esa emisora que hasta ahora no ha recibido ninguna indicación de que el partido no se pueda hacer en Barranquilla, y tampoco conoce si Argentina hizo una solicitud al respecto.

(Lea también: Mindeporte desmiente que se vaya a ir en medio de incertidumbre por Copa América).

También se había planteado la posibilidad de que la Selección Colombia jugara de local (y con público) en Miami, Estados Unidos, pero no querrían sacar el juego de la región.

El equipo nacional, que ya tiene a sus 26 convocados para enfrentar las próximas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas, viajará a Perú para enfrentar a la selección de ese país, el 3 de junio.

Las dudas sobre las garantías para hacer partidos de fútbol en territorio colombiano nacieron luego de las imágenes de Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, afectado por gases lacrimógenos, cuando su equipo jugaba contra Junior, en Barranquilla, por Copa Libertadores.

Lo mismo sucedió en el partido de América contra Atlético de Mineiro, en la misma ciudad.