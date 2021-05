green

Después de lo ocurrido en los dos partidos de clubes colombianos en Barranquilla (Junior y América), por Copa Libertadores, desde Argentina estarían presionando a la Conmebol para que la sede del juego de Eliminatoria entre ‘Albicelestes’ y ‘Cafeteros’ sea Miami, Estados Unidos.

El partido que se disputará el próximo 8 de junio se hará en el marco de la jornada 8 de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. Sin embargo, la decisión no se habría tomado, ya que la Federación Colombiana de Fútbol no tendría cómo defender la organización de la Copa América si no puede hacer un solo partido de Eliminatorias en el país.

“Están haciendo averiguaciones para ver si el partido se puede disputar en Miami. El 8 de junio no hay partidos en el Hard Rock Stadium [de Miami], y ese estadio puede tener público. La Federación no ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no”, detalló el periodista deportivo Alejandro Pino, en el programa ‘La Titular’ de Red Más Noticias.

El reglamento de la FIFA para las Eliminatorias a la Copa del Mundo no obliga a que los partidos se deban jugar en el mismo país que hace de local (países como Palestina, Siria e Irak habitualmente juegan sus Eliminatorias de local en otras naciones vecinas).

Sin embargo, la FIFA es clara en señalar que los cambios de sede deben ser anunciados al menos 30 días antes del partido. Es decir, esto se debió haber oficializado el pasado 8 de mayo.