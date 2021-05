green

El juego se tuvo que interrumpir cuatro veces en el primer tiempo por la fuete afección que causaban a los jugadores colombianos y brasileños los gases lacrimógenos lanzados cerca al estadio Romelio Martínez.

Sin embargo, lo que a muchos les llamó la atención en redes sociales fue que en el momento en que se detenían las acciones, Vélez hizo un comentario que a algunos les sonó como si intentara desviar la atención sobre lo que pasaba.

El relator preguntaba si se trataba de una pausa programada por el calor barranquillero, pero el periodista que reportaba a ras de campo aclaró que era porque la brisa había traído los gases que la Policía lanzaba para dispersar a algunos manifestantes. “Pero también hay una humedad enorme, ¿verdad?”, comentó Vélez en ese momento.

Increíble. Qué tiene que ver la humedad? Confundir los gases con la humedad, es cómo confundir el Bar con el VAR!!! pic.twitter.com/xma5F9Z9zw — Camilo Chaparro (@Camilochaparro_) May 14, 2021

“Espero nos entiendan”: ‘Pacho’ Vélez ofrece excusas

Vélez dirigió el programa posterior al partido y aprovechó para pronunciarse al respecto. “Comprendíamos como periodistas lo que pasaba en la cancha, y el esfuerzo que hacían los jugadores. Pero también entendemos que en este momento hay un país que está protestando, pidiendo un cambio en muchas cosas, y que pedía que por favor no hubiera un espectáculo de fútbol porque no era el momento de hacerlo“, comentó al aire.

“Si las autoridades, tanto del fútbol como las de Colombia, pensaron que con darle vía libre al partido nos íbamos a olvidar o se iban a olvidar de lo que estaba pasando, todo salió totalmente al revés”, añadió.

“Les puedo asegurar que como colombiano lloro por dentro y por fuera al darme cuenta de lo que pasa. Como hombre del fútbol estoy completamente golpeado y estropeado porque con mis compañeros quisiera comentar un partido de la manera que es, y no como nos tocó hoy, parando cada 10 minutos”, prosiguió, y luego explicó a qué se debió su comentario, reconociendo que se enteró de las reacciones que generaron sus palabras:

“Al principio pensé que el tema pasaba por hidratación nada más, pero luego continuamente comenzaron los jugadores a tocarse la cara, a limpiarse la cara, los de un lado, los del otro, a hacer un esfuerzo por continuar”, indicó.

Finalmente se disculpó: “Espero nos entiendan. Si algún comentario u opinión no estuvo acorde presentamos excusas. Nos duele nuestra patria, amamos nuestro fútbol. En estas condiciones no se puede jugar. Este partido no se debió llevar a cabo, como el de ayer, en mi humilde opinión. Dejando esta imagen que a mí me duele”.

“Y pensar que una Copa América puede estar en una circunstancia similar…”, concluyó.

Esta fue la explicación posterior del periodista: