Este jueves la atención se centró en la decisión sobre si Colombia seguirá compartiendo el campeonato de selecciones con Argentina, o si el país del sur lo organizará en su totalidad.

El Gobierno se ha empeñado en mantenerse como sede y eso motivó una reunión urgente en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque.

Al encuentro asistieron Ernesto Lucena, ministro del Deporte; Fernando Ruiz, ministro de Salud, para evaluar la proyección del COVID-19 para el mes de junio cuando se haría la inauguración, y también Diego Molano, ministro de Defensa, para discutir si hay garantías de orden público para la realización de la Copa América, luego de tres semanas del paro nacional.

Sin embargo, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue extrañamente el gran ausente de la reunión porque tiene “otros asuntos”, le dijo a ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. Desde Palacio, esa emisora informó que se estabann manejando dos versiones:

Lo cierto es que ese medio había dado como un hecho la salida de Ernesto Lucena, primer ministro del Deporte de Colombia, luego de que Coldeportes se transformara en esa entidad.

Sin embargo, más tarde este jueves en esa misma emisora, y luego de anunciar que se pedirá el aplazamiento del torneo, Lucena declaró en ‘Voz Populi’:

“Yo me quedo. Ni he renunciado ni el presidente me ha pedido la renuncia. Así que aquí seguimos trabajando por el deporte de este país”.