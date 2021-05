green

Aunque la Conmebol anunció este jueves por la tarde que le retiraba a Colombia la posibilidad de hacer la Copa América para ese torneo lo organizara solo Argentina, por la mañana esa decisión era un grito a voces, pues, primero, periodistas colombianos lo anunciaron muy temprano, y hacia el mediodía ya eran varios los medios internacionales los que lo reseñaban.

Lo que pudo haber demorado un poco que la Conmebol hiciera pública su decisión fue la solicitud que le hizo el Gobierno de Colombia en el sentido de que aplazara la Copa para noviembre. Pero su respuesta fue inmediata, tan rápida que al mismo ministro del Deporte le pareció vertiginosa.

Lo primero que hizo Ernesto Lucena fue explicar el antes de esta situación: “Hay varios factores. Nosotros veníamos trabajando hace año y medio con la Conmebol con el Gobierno Nacional en todos los protocolos de salud, porque obviamente el primer aplazamiento fue por la pandemia. Eso lo teníamos casi resuelto. Hace unos meses hablamos sobre un posible un aforo de 25 a 30 %”, dijo en Caracol Radio.

Pero después empezaron todas las manifestaciones sociales del paro nacional. “Entonces tuvimos que tomar otras medidas”, dijo, y contó que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo este jueves en una reunión que una de las cosas más importantes en temas de salud y reactivación es que se pudiera tener un aforo mayor al 50 %, y propuso llegar a un acuerdo para proponerle a la Conmebol que la Copa se pudiera hacer en otra fecha.

“De allí salió esa conversación. Nos pareció, sí, que nos contestaron demasiado rápido. La verdad, nosotros teníamos alguna esperanza por lo que hablamos con el presidente de Conmebol y el presidente de la Federación, pero hoy ya Colombia no tiene la Copa América”, agregó Lucena en la emisora. “Perdimos un eje de reactivación económica, un eje de cohesión social, como ha sido siempre el fútbol y el deporte”.

Preguntado sobre por qué proponer la idea de aplazar para noviembre el torneo, algo a muchos especialistas les pareció absurdo por lo estricto del calendario del fútbol mundial, Lucena respondió: “Nosotros teníamos en cuenta los calendarios, por supuesto, pero es que en esta pandemia a todos nos ha tocado buscar soluciones creativas”, y puso como ejemplo que sí se pudieron mover los juegos Panamericanos Junior, de agosto para noviembre y diciembre de este año, pese a ser del ciclo olímpico.

“Nadie puede desconocer los problemas sociales que tenemos, pero esto no puede ser definitivo. Necesitamos empezar a reactivar la economía, La Copa América era un buen momento para trabajar todos en pro de la economía, de la salud, y sobre esa base nosotros dijimos: hagamos una consideración de salud sin desconocer las problemáticas que hay”, dijo.

Después, aseguró que “los rumores que existen es que hubo unas presiones muy fuertes para que no se jugara en Colombia. Detrás del fútbol también se mueve la política. Nosotros no podemos dar con certeza de quién estuvo detrás de eso. Pero, por supuesto, sí podemos decir que hubo algún tipo de presión. Son especulaciones, serán realidades. No lo sabemos. Pero sí había intereses de que en Colombia no se jugara, por parte de países del continente”.