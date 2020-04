green

James Rodríguez se impuso 2-1 con gol de oro sobre el argentino Sergio Agüero, que jugó con el Manchester City (su club), en la primera ronda de un torneo que tiene por objetivo recaudar fondos para la Cruz Roja Internacional.

Después del encuentro, Rodríguez dio en el canal TyC Sports una rebuscada respuesta para justificar el hecho de no elegir al Real Madrid, equipo al que no mencionó en su explicación.

“¿Por qué Liverpool? Porque juega con 3 balas arriba: Mané, Salah y… [olvidó a Firmino]. Siempre juego con ellos porque son rapidísimos”, expresó.

Lo particular fue que acto seguido le restó fuerza a su argumento inicial al confesar que no suele jugar ‘Fifa’: “Me gusta más NBA y GTA; casi no juego Fifa”.

Sin embargo, aclaró que como se trataba de una noble causa que tiene como meta luchar contra el coronavirus, aceptó hacerlo: “Cuando me invitaron, me puse a practicar. Estos últimos 4 días entrené mucho”.

Entre tanto, James espera que se defina su futuro debido a que su salida del Real Madrid es prácticamente un hecho, motivo por el que su representante le está buscando equipo, principalmente en Inglaterra, donde su nombre está sonando con fuerza.

En video, las palabras de James Rodríguez: