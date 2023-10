Muchas personas quieren opinar acerca de la guerra que se está viviendo entre Israel y Hamás, luego de los atentados del grupo terrorista Hamás el pasado sábado 7 de octubre en la madrugada. Sin embargo, con el afán de saber de todo pueden caer en errores garrafales que los ponen en ridículo.

Precisamente, esto le sucedió al experiodista deportivo Iván Mejía Álvarez, que quiso seguirle la cuerda a un mal chiste de una cuenta de nombre @Apoloc8 que dijo “este fue el primer terrorista palestino que le hizo un atentado al cerebro de los uribistas”, haciendo alusión al ‘Álgebra de Baldor’.

Mejía, en su cuenta de X (antes Twitter), replicó el comentario y puso: “Ese tipo de turbante me jodió el bachillerato. La bronca que le tengo a ese Baldor”.

Ese tipo del turbante me jodio todo el bachillerato. La bronca que le tengo a ese Baldor!! https://t.co/n022m7a00C — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) October 10, 2023

No obstante, el exanalista deportivo no tuvo en cuenta que el hombre que aparece en la portada del texto no es Aurelio Ángel Baldor de la Vega, autor del libro y destacado matemático de nacionalidad cubana, no de Palestina.

Baldor, muy famoso por su catedra e investigación sobre este tema, lanzó la primera edición del texto el 19 de junio de 1941. Hay que recordar que la obra tiene 39 capítulos y posee un total de 5790 ejercicios. En Colombia, el ‘Álgebra de Baldor’ fue un libro clave en la educación de las matemáticas en bachillerato.

¿Quién es el hombre que aparece en la portada del ‘Álgebra de Baldor’?

Aurelio Baldor, estudioso en el tema de los números, decidió elegir en la portada de su libro al astrónomo y geógrafo persa Al-Juarismi, que es considerado como uno de los grandes matemáticos de la historia por sus aportes, resaltan en BBC.

Él vivió entre los años 780 y 850 después de Cristo. Sus investigaciones tuvieron que ver con las ecuaciones lineales y cuadráticas, además le aportó mucho a la trigonometría, produciendo de seno y coseno.

Por si fuera poco, Al-Juarismi fue el primero en hablar del álgebra como una disciplina, así que para muchos es descrito como el padre y fundador de esta.

