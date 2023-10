A través de la red social X (antes Twitter), Iván Mejía lanzó una dura crítica contra la Fifa por las sedes de la Copa Mundo de 2023, ya que seis países albergarán el torneo más importante de naciones.

Y es que en la mañana de este miércoles 4 de octubre, el ente rector de fútbol confirmó que Marruecos, España y Portugal serán los anfitriones del evento deportivo, pero que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán los tres partidos inaugurales.

Dicha decisión se tomó en conjunto con la Conmebol para celebrar el centenario del Mundial en Sudamérica, teniendo en cuenta que el primer campeonato de la Fifa se disputó en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930.

📷

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg

— FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023