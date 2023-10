Lo ocurrido desde el pasado sábado 7 de octubre de 2023 en Israel tiene conmocionado al mundo. A eso de las 6:30 a. m., el grupo terrorista Hamás atacó a los asistentes que se encontraban bailando en el Festival Nova, de música electrónica. Cerca de 250 personas perdieron la vida por cuenta de las bombas y los disparos.

Al respecto, se conoció el relato de una colombiana que, afortunadamente, sobrevivió al ataque y contó lo que tuvo que vivir para seguir con vida. En charla con Semana, ella recordó que todo comenzó en la madrugada de la fiesta, mientras la gente seguía bailando.

“Todo estaba normal y de repente empezaron a bombardear… No paraban las bombas. Esto nunca había pasado. Con un amigo nos escapamos en un carro, no sabíamos qué hacer. Aparecieron terroristas con metralletas y en motos a perseguir y dispararle a todo el mundo. A nosotros nos dispararon el carro, pero logramos escaparnos gracias a Dios y estoy viva es de milagro” , comentó Laura Malo , que se vio muy afectada mientras relataba el terror que pasó en el ataque.

Sobre el momento en salir de ese lugar y conseguir salvarse, Laura dijo que tuvieron que meterse a un sitio con poco acceso para esconderse con su amigo.

“Estábamos en el carro huyendo y nos metimos por un terreno abandonado, era un invernadero. Allí estuvimos las 15 horas acostados. Todo el tiempo ahí no tuvimos comida ni agua, sin comunicación. Yo les envié a unas amigas mi ubicación; incluso, me despedí de mis padres. No sabía si iba a volver a casa”, contó.