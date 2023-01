Luego de la polémica que generó su decisión de no regresar a las filas del Independiente Medellín, el volante argentino Adrián Arregui rompió su silencio y, en sus redes sociales, se desahogó. El popular ‘Vikingo’ explicó los motivos que lo llevaron a forzar su salida del plantel, de cara al 2023.

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista confirmó que no hará parte del proyecto deportivo del ‘Decano’ en la presente temporada, debido a motivos personales. Algo que ya había adelantado el club, que decidió prestarlo a Temperley, de la Segunda División del balompié gaucho.

(Vea también: ¿Junior o Santa Fe? Respuesta de los clubes grandes del FPC a Teófilo Gutiérrez)

“Muchos de mis compañeros y gente del club sabían de esta decisión hace un tiempo. No fue de ahora. Los que conocen Adrián como persona saben. Estos dos años di todo y más para lograr lo mejor“, contó el jugador en su perfil, en el que recibió el apoyo de sus excompañeros.

“Siempre lo defendí a muerte, jugué de todas maneras, siempre para adelante. La familia es algo que no tiene valor y pocos comprenden. Dejé todo lo que tenía siempre, gracias a toda la gente por el respeto y cariño. A mis compañeros y empleados del club”, agregó el futbolista de 30 años.

No es la primera vez que Arregui, aduciendo este tipo de dificultades, abandona la disciplina del ‘Rojo’. En julio del 2020 alegó un caso de depresión para no volver al DIM, por lo que la dirigencia se vio en la obligación de cederlo a préstamo Huracán en pro de no perder su inversión.

Lee También

“¡Las prioridades del corazón! Te quiero Adri. Sos un ejemplo para muchos”, le comentó el creativo del equipo, Andrés Ricaurte. “Éxitos en esta nueva etapa, hermano, te quiero mucho”, agregó el atacante Luciano Pons, en el post en el que también se pronunció en su apoyo Juan Fernando Quintero.

Su determinación, como era obvio, no cayó bien entre la afición, que le reprochó que dé un paso al costado en el momento en el que el ‘Rey de Corazones’ contaba con sus servicios para afrontar la Copa Libertadores, además de la Liga BetPlay 1, de la que viene de ser subcampeón.

A continuación, este es el mensaje con el que Adrián Arregui le dijo adiós al DIM: