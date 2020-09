En el programa Saque Largo, del canal Win Sports, mostraron la toma con la que los asistentes arbitrales que estaban a cargo del VAR en el clásico bogotano de este domingo tomaron la decisión de convalidar el gol que marcó el volante Juan Carlos Pereira, que había sido anulado en un primer momento.

En la imagen se aprecia que el jugador de Millonarios está perfectamente habilitado respecto a la línea de la pelota, que era la última referencia para esta jugada en la que el volante ya estaba solo frente al arco esperando la asistencia de su compañero para anotar.

Las imágenes de la transmisión televisiva no fueron contundentes para afirmar categóricamente si los jueces habían acertado o no con su decisión, pero la imagen que se conoció este lunes despejó todas las dudas: estuvo bien asignado el gol del cuadro azul.

Los ‘embajadores’ tenían en el bolsillo la victoria contra su rival de patio, pero en el minuto 90 una mala salida del arquero Cristian Bonilla los privó de llevarse los tres puntos que tanto necesitaban. Millonarios no le gana un clásico a Santa Fe desde hace once partidos, la última victoria azul fue el partido de ida de la final que jugaron en diciembre de 2017.

Los dirigidos por Alberto Gamero solo han sumado ocho puntos de 30 disputados en las diez primeras fechas de la Liga BetPlay y están ubicados en el puesto 18 de la tabla de posiciones. A continuación, la imagen que confirma que el VAR acertó en la polémica jugada del clásico que terminó empatado a un gol:

La jugada del gol de Millonarios. Válido. Con VAR no se falla. Para eso se lo invetaron. Esto no es de "yo creo", "a mí me parece". A las pruebas. A los hechos. pic.twitter.com/ziG60xl4yh

— Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) September 28, 2020