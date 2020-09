Un usuario de Twitter salió en defensa de James Rodríguez, criticado por algunos por su rendimiento en su última temporada en el Real Madrid, y redactó un hilo titulado: “Rompiendo la narrativa de que James Rodríguez tuvo problemas en La Liga”.

Acto seguido, el tuitero hizo un completo resumen estadístico del rendimiento del ‘10’ en las cuatro temporadas que estuvo con el equipo español. En la publicación se destaca que el zurdo fue el cuarto goleador del Madrid en los cuatro años que estuvo en el club, solo superado por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale.

En ese mismo periodo, James fue el cuarto máximo asistidor del equipo y el segundo si se tienen en cuenta a los volantes, solo por detrás de Toni Kroos. “Todo esto cuando él, participó solo en el 55 % del total de partidos de liga”, agregó la cuenta.

“Todo lo que pido es respeto por James Rodríguez, es un jugador de clase. De los mejores talentos. En el Real Madrid, todo lo que puedo decir es que fue: infrautilizado, subestimado, genio de todos modos”, concluyó el usuario de Twitter.

El volante colombiano vio la publicación del usuario y la respondió con un particular tuit. “No estuvo nada mal”, escribió el ahora jugador del Everton en su perfil en esa red social, junto a un emoticón de diversión.

A continuación, el completo hilo que un usuario de Twitter le dedicó al futbolista:

Awarded "the Best Midfielder of La Liga" in his very first season. pic.twitter.com/8wox6FVdKM

Under Zidane, his gametime got massively reduced for some reason. Incredible stats nonetheless. pic.twitter.com/8xXv4CS8BY

If you think he struggled in La Liga, then football isn't the right sport for you. pic.twitter.com/4XL1itIRQ5

Second most creative player for Real Madrid behind only Kroos. pic.twitter.com/mJVT9otsco

Some PL fans and Messi FC are shamelessly feeding FT with the false narrative that James Rodriguez struggled to perform at the level in La Liga than he is doing at Premier League to fit their agenda and prop.

False narrative. Played in multiple leagues, shined in all. pic.twitter.com/ksDoLNI3mf

