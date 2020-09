James Rodríguez volvió a recibir elogios de todo el mundo luego de la victoria del Everton por 2 a 1 contra el Crystal Palace. El zurdo no fue el mejor jugador del partido, pero sí entregó chispazos de su reconocida calidad, sobre todo en el primer tiempo.

De hecho, el colombiano inició la jugada que terminó en el primer gol de su equipo, dándole la pelota al lateral derecho Seamus Coleman para que este asistiera al delantero Dominic Calvert-Lewin, quien marcó su quinta anotación en la presente Premier League.

Después de terminado el encuentro, desde Inglaterra se reseñó que James es el jugador que más opciones de gol ha creado en las tres primeras fechas de la liga inglesa. Algunas cuentas en redes sociales detallaron que el ‘10’ es el único que ha figurado en más de 10 aproximaciones claras al área rival.

La victoria que el Everton consiguió este sábado fue, si se quiere, histórica. Desde hace 27 años, el equipo azul de Liverpool no empezaba la Premier con tres victorias en las tres primeras fechas. Por ese rendimiento perfecto, el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti es el líder del torneo.

James Rodriguez has created more chances than any other Premier League player so far this season 🔥 pic.twitter.com/JizoxiIazT

— ESPN FC (@ESPNFC) September 26, 2020