Hugo Illera se convirtió en tendencia nacional durante el último día luego de que opinara que la Dimayor debería investigar si el América tenía algo que ver en los 10 casos positivos de coronavirus en el Junior que se confirmaron esta semana. Sin embargo, Luis Amaranto Perea, técnico del equipo barranquillero, confesó que él y varios jugadores que están contagiados empezaron a tener síntomas antes del partido del domingo por las semifinales de la Liga BetPlay, pero que decidieron presentarse al partido.

Por eso, el periodista de Win Sports reconoció que se equivocó al argumentar que el cuadro ‘escarlata’ debería revisar sus protocolos de bioseguridad y criticó fuertemente al Junior por la forma como procedió.

“Lo que ha pasado es gravísimo. Mucho más grave que la petición que hice yo ayer al América, de verdad. Yo hoy me quedé estupefacto”, argumentó Illera en el programa ‘Conexión Win’.

Acto seguido, el panelista se disculpó con el club vallecaucano. “Yo le quiero presentar al América mis disculpas. Y a la gente que ayuda en el tema de la asepsia en el Pascual Guerrero. Hoy esa petición que hice yo es una pantufla al lado de esto. Lo que acaba de pasar es grave, pero de una gravedad absoluta. No puede un técnico ocultar esas cosas. Eso es grave”, agregó el periodista.

Illera también se puso del lado de la Dimayor, entidad que este jueves a través de su presidente se quitó cualquier responsabilidad en este episodio, y criticó directamente a Amaranto Perea por no haber dicho antes que él y algunos de sus jugadores estaban teniendo síntomas asociados al COVID-19.

“Cuando usted es sintomático, tiene que aislarse, sea técnico, jugador, lo que sea. Él llegó a Cali (Amaranto), no lo dijo. Jugó con el América el partido, no lo dijo. Vino aquí (a Barranquilla) y no lo dijo. Anoche perdió, lo dijo. De él no me cabe eso. Asuma sus responsabilidades”, reflexionó el comentarista.

El periodista continuó su editorial contra Perea asegurando: “A mí me da la impresión de que Amaranto no ha aprendido a asumir sus responsabilidades. Cuando lo eliminaron de la Copa Libertadores, le echó la culpa al fútbol colombiano. Ahora que está chilingueando sale a decir que el problema es que no les habían hecho la prueba”.

Hugo Illera se disculpa con el América

A continuación, una parte de lo que dijo el comentarista de Win sobre la polémica que se generó en redes sociales sobre sus afirmaciones en el último día: