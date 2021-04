green

En el clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe, que terminó en triunfo 2-1 para los azules, se dio un particular momento que nadie pudo apreciar por televisión. Luego de uno de los goles del cuadro ‘embajador’, David Macallister Silva y Harrison Mojica decidieron dedicarle la anotación a Fredy Guarín, el volante que desde hace un par de semanas está ausente de los entrenamientos del club por problemas personales.

Macallister y Mojica se dirigieron hacia la cámara que estaba ubicada detrás de uno de los arcos y tomaron la camiseta de Guarín para rendirle tributo. Sin embargo, la transmisión de Win Sports no enfocó a esos jugadores en ese momento y la dedicatoria no se pudo apreciar.

Guarín también dio de qué hablar en las últimas horas por el mensaje que publicó en sus redes sociales minutos después de que sus compañeros lograran la remontada que les dio la clasificación a los cuartos de final del torneo. El exvolante de la Selección Colombia se mostró orgulloso de que sus colegas hayan demostrado “cojones” en el partido contra su clásico rival.

Hasta este lunes se conoció que los jugadores de Millonarios habían decidido exaltar al popular ‘Guaro’ luego de una de las anotaciones. Fue gracias a una foto tomada por Millonarios, que fue viralizada por algunos aficionados.

Algunos hinchas azules dieron por sentado que Win Sports había decidido arbitrariamente no mostrar el homenaje a Guarín, pero eso en realidad no se puede concluir. Esta ocasión no es comparable con la decisión del canal de no mostrar la pancarta de protesta que tenía Águilas Doradas en los actos protocolarios del partido contra el Chicó.

El canal que transmite las incidencias de la Liga BetPlay fue ampliamente criticado por no querer mostrar en los actos protocolarias la pancarta de protesta que sacó al campo de juego el equipo antioqueño. Periodistas y aficionados fueron los primeros en arremeter contra el canal, pero después también lo hicieron exfutbolistas.

A continuación, la imagen que se conoció de la dedicatoria de uno de los goles de Millonarios a Fredy Guarín: