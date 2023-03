Ni en el triunfo, sin duda el más importante del semestre, el técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, quiso tener paz. El entrenador, quien está ensañado contra la prensa, que según él espera su fracaso para pedir su salida del ‘Vinotinto y Oro’, volvió a protagonizar un fuerte capítulo; tras la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023, luego de eliminar a Junior.

En la rueda de prensa posterior al triunfazo ‘musical’, con el que aseguró su lugar entre los mejores 32 clubes del torneo y, además, se ganó un botín de 900.000 dólares, Torres arremetió contra la crónica deportiva: en una relación que pasa por su peor momento. A su estilo, el orientador reiteró que -pase lo que pase- no renunciará, por lo que quienes quieren verlo afuera, enfatizó en su discurso, tendrán que esperar.

DT de Deportes Tolima habló de la victoria contra el Junior

“Necesitábamos una victoria, el equipo venía haciendo las cosas bien, pero lastimosamente no se nos daban los resultados. Necesitábamos un partido de estos. Era muy difícil por todo lo que se estaba viviendo, no solamente el cuerpo técnico, sino todos los jugadores. Esto es una familia”, expresó el timonel, quien hasta ese momento tenía un tono calmado y, si se quiere, reflexivo.

“Estábamos sintiéndolo, la verdad es esa. Si no decimos que no lo sentimos, sería una mentira. Estábamos siendo evaluados por todos ustedes”, agregó el orientador, que se desahogó y sacó todo lo que tenía acumulado, en una conferencia que parecía rutinaria. Y una especie de catarsis para el profesor, que estaba obligado a ganar para no protagonizar un nuevo fracaso con los de Ibagué.

Ahora Hernán Torres señala a periodistas

Pero llamó la atención cómo Torres, desde su cómoda silla, empezó a señalar a uno de los comunicadores, uno de los que hace parte de la ‘nueva ola’ de reporteros deportivos en Ibagué, como uno de los que le había indagado si su ciclo estaba próximo a terminar. Un gesto que no gustó entre la crónica deportiva y que dejó entrever la impaciencia que le ha generado el aciago momento del club.

“Creo que usted (señalando a un colega) me dijo: ‘¿Hasta cuándo Hernán Torres?’ En Pereira, ¿Cierto?. Y no sé hasta cuándo. No porque gané ya creo que… No, porque la evaluación es cada partido, eso no se lo puedo contestar ni cuando gané ni cuando perdí, porque esto es fútbol, amigo”, recalcó el orientador, que se desató en su intervención y arremetió contra la prensa.

Y luego vino la frase dramática del estratega, con la que causó revuelo en los medios nacionales. “Yo no voy a renunciar, mis amigos. Trabajo muy duro como para dejar las cosa tiradas y no me gusta salir corriendo cuando la cosa se pone difícil, no. En ese aspecto, quiero clarificar ese tema, hoy que ganamos y cuando perdimos siempre hablo de eso cuando me piden la renuncia”, refirió.

“Yo no voy a renunciar, vuelvo y lo repito. ¿Que la gente me va a coger a piedra, que me va a matar? Que me maten, pero no voy a renunciar. ¿Hasta cuándo Hernán Torres? Yo no sé…hasta cuando el dueño quiera y diga. El fútbol es eso, yo no voy a enojar, si el equipo no funciona, ¿quién es el culpable? Pa’ eso estamos los técnicos, para ponerle el pecho a la brisa”, indicó el profesor.

Según el entrenador, “no ha increpado ni contradecido” a los comunicadores, porque no había ganado. Pero a juzgar por sus palabras, parece todo lo contrario y está enfrascado en una feroz pelea con los poseedores de los micrófonos. Y es que Torres era consciente que un revés ante los ‘tiburones’ lo hubiera dejado muy mal parado ante la afición, por eso cobró a quienes esperaban su fracaso.

Por ahora vientos de tranquilidad soplan en las toldas de la ‘tribu’, pero el deber es aún mayor con la conquista de este cupo, pues se vienen seis juegos en la instancia grupal de la Copa, en la que se tendrá que apuntar a los dos primeros lugares. Mientras tanto está el reto en la Liga BetPlay 1 2023, cuando vuelva a la acción este martes (6:00 p. m.) en su juego como local frente a La Equidad.