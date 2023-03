Pasaron cuatro años, 11 meses y un día para que Deportes Tolima volviera a celebrar un triunfo ante Junior, que hasta este jueves era su ‘coco’ en cuanto torneo estuvieron frente a frente. Los de Ibagué no podían escoger mejor partido para acabar con esta racha que el correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana 2023, y con una victoria por la ‘mínima’ (1-0) se sacudieron de la ‘paternidad’.

El gol del lateral Junior Hernández (7′) sirvió para que los ‘Musicales’ dieran un paso trascendental en su aspiraciones en el torneo, con una clasificación que parece apaciguar los ánimos en contra del técnico Hernán Torres Oliveros. Pero hay quienes creen que para conseguir este resultado no solo fue clave la actuación del colectivo, en especial de William Cuesta, sino que se necesitó del amuleto.

En efecto, a las tribunas del Murillo Toro de Ibagué volvió un niño que es sinónimo de éxito, en un altísimo porcentaje, de la ‘tribu’: Maximilano Restrepo, más conocido como el ‘paisa’ más ‘Pijao’, quien gozó con la presentación de los de Ibagué. Y le trajo suerte a los locales, que por lo general suelen ganar cada vez que es traído por sus padres al ‘Coloso de la 37’, desde su natal Envigado.

Restrepo, quien pese a haber nacido en suelo antioqueño, y que su progenitor es confeso seguidor del ‘Rey de Copa’, se enamoró del elenco de la ‘Tierra Firme’, vivió una jornada especial. A su arribo a la capital tolimense tuvo el privilegio de deleitarse con un exquisito tamal, plato típico de la región, y desde la tribuna Oriental alentó al ‘Vinotinto y Oro’, que le retribuyó su esfuerzo con esta victoria.

Con una inversión en pasajes, hotel y alimentación de cerca de 1.000.000 de pesos, ‘Maxi’ fue premiado con la asistencia este compromiso, que era vital para los anfitriones en su intención de salir de la crisis en la que estaban sumidos. Y su aliento, en una de las localidades más populares del escenario deportivo, ayudó en este propósito, que significó la gran sorpresa de la primera ronda del certamen.

“No me quedan dudas…Dios con mi hijo me premió. Su felicidad es la mía”, comentó el padre del menor, orgulloso por su ‘retoño’, pese a que no sigue su mismo equipo. La devoción del pequeño por la divisa ‘Musical’ es total y ha contagiado a otros seguidores del plantel, quienes desde ya piden que el niño pueda estar en los tres compromisos como local en la instancia gripal y le traiga más fortuna.