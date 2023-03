Si algo tiene claro el técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, es que su nombre ya no genera un apoyo generalizado y, si se quiere, unánime. Es consciente que el fracaso en el segundo semestre del 2022, en el que se quedó afuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, y el mal arranque en este 2023, prácticamente podrían tener su continuidad atada a lo que suceda en este mes.

(Lea también: “Estoy preocupado”: Hernán Torres entregó balance del Tolima con números en rojo)

El timonel sabe que una parte de la prensa que cubre al ‘Vinotinto y Oro’ ya no ve con buenos ojos su permanencia y por eso, en diálogo con un medio bogotano, como ‘El Vbar’ de Caracol Radio, se desahogó y señaló que tanto periodistas como hinchas quieren su ‘cabeza’. Y como es apenas normal, el crédito que le dio el haber ganado un título liguero y las tres finales en línea en el FPC se agotaron.

“Yo soy un hombre de fútbol y yo no puedo estar viviendo con las tres finales que tuve, con los títulos, eso queda en la historia y para la historia, pero es el día a día. Yo pienso como hombre de fútbol que el éxito hay que renovarlo cada 24 horas”, expresó Torres Oliveros a este espacio, en el que se analizó al detalle la incómoda situación que vive el conjunto ‘musical’ en este inicio de año.

Duros señalamientos a la crónica deportiva

El entrenador dejó en claro que la gente tiene razón en exigir cambios si su equipo no da resultados. Aunque fue reiterativo en expresar quiénes y por qué quieren su puesto, con lo que a su modo empezó a defenderse de lo que consideraría ataques de sus detractores. Bajo su mando tiene una de las nóminas más competitivas del FPC y que está obligado a estar en instancias decisivas.

“¿Quién es el primer responsable? El técnico. A mí no me extraña y más la gente de grandes equipos nos exige tanto a nosotros, yo sé que ustedes (prensa) y la hinchada están pidiendo mi cabeza, yo sigo tranquilo, yo estoy trabajando con honestidad, como siempre lo he hecho”, destacó el orientador, quien solo ha sumado cinco puntos de 15 posibles en la Liga.

“Ustedes saben que si los resultados no se dan es algo que pueda pasar… así que en ese aspecto, eso es normal. Ustedes y la afición o algunos de la afición piden mi cabeza, es normal cuando el equipo no gana, cuando el juego no le guste, eso está dentro del fútbol y yo no me enojo por eso porque es una situación que se vive aquí o en cualquier parte“, agregó el estratega ‘Pijao’.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🏆¿Tolima tiene nómina importante para pelear título? 👉Hernán Torres, director técnico del equipo ‘pijao’, se refirió a la actualidad del club en el Vbar Caracol 🎧Escúche la entrevista completa aquí: https://t.co/0c98oC7ScY pic.twitter.com/fHafub8T3T — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 1, 2023

Y fueron tan repitentes esos ‘dardos’ que envió desde el micrófono a la crónica deportiva, que más adelante insinuó que desde los medios se está haciendo campaña para su salida. Situación que, por lo visto, lo ha herido en su orgullo y lo ha hecho adoptar esa postura defensiva. Lo cierto es que en los próximos partidos, en especial el de Copa Sudamericana ante Junior, podría estar definiendo su suerte.

(Vea también: “Payaso”: furia de Juan Felipe Cadavid y Andrea Guerrero por video del agresor de Cataño)

“Uno pierde dos partidos y ustedes los periodistas comienzan a incentivar a la hinchada para que comience a pedir al técnico y eso es normal en el ámbito del fútbol, y sus hinchas no quieren que su equipo pierda nunca y si no se gana seguido van a exigir más. Eso es un tema de fútbol y como tal hay que convivir con eso”, destacó.

Por último, se refirió a su relación con César Camargo Serrano, quien asumió funciones tras la muerte de su padre, el exsenador Gabriel Camargo Salamanca: vencido por un agresivo cáncer de tiroides que le segó la vida el pasado 21 de noviembre, tras nueve meses de intensa lucha. Un suceso que también tuvo repercusiones en un semestre nefasto para la institución desde todos los ámbitos.

“Pienso que don César ha sido una persona abierta, una persona que ha estado pendiente del equipo. Es inquieto, alguien que ha cumplido y respondido a las expectativas que tenía el Senador Camargo, de que el club fuera grande y estuviera en los primeros lugares. Ese es nuestro gran compromiso con lo que creía el senador, de que su equipo fuera siempre protagonista”, finalizó Torres.