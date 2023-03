Tal parece que el estratega del Deportes Tolima, Hernán Torres, ha perdido la calma. Tras el empate (1-1 en Liga BetPlay) frente al Deportivo Pereira, en partido que tenía en su bolsillo, el entrenador le salió al paso a las críticas de los hinchas, quienes piden su salida del cargo y, en un tono que podría ser entendido como soberbio, dejó en claro que no se irá del cargo; hasta tanto la dirigencia tome una decisión al respecto.

En rueda de prensa, el timonel salió una vez más a defender el proyecto deportivo que lidera y dejó en claro que su intención no es dar un paso al costado: pese a que solo ha cosechado seis puntos de 18 posibles, que lo ubican en el lugar 16 de la clasificación, cada vez más lejos de la punta, y que viene de quedar eliminado en el segundo semestre del 2022; en una campaña idéntica a la que vive ahora.

“La hinchada dice: ‘hasta cuándo Hernán Torres’… eso lo decidirán los dueños del equipo. La hinchada tiene que estar indispuesta porque no se gana y yo le hallo la razón: que siempre cuando el equipo no funciona, o no consigue los resultados, el técnico es el culpable y esa es la verdad del fútbol, lo dice cualquier persona”, manifestó el veterano orientador ‘Pijao’.

“Cuando no se consiguen los resultados siempre se le apunta al técnico, no importa qué pase o que suceda. Estoy tranquilo, porque estoy haciendo mi trabajo como es: con honestidad, con transparencia y con intensidad. Creo en este grupo y los jugadores que tenemos, y pienso que hoy Tolima hizo un partido con una actitud importante”, destacó Torres Oliveros en su conferencia.

Y le mandó, otra vez, un ‘recado’ a los periodistas que le han cuestionado su estilo de juego durante las últimas fechas. “Yo no soy radical con los cambios de módulo, esos son los técnicos. A veces me critican que porque mantengo con un solo módulo. Ustedes mismos me dicen en Ibagué, que cuándo voy a cambiar. Y hoy lo hago y no les sirve tampoco. Entonces, ¿Cómo hacemos?”, dijo el DT.

También defendió su intención de cerrar el partido, aún cuando restaba tiempo para su finalización. “Tengo que ser inteligente y tomar decisiones. Y al fin y al cabo los técnicos estamos para eso. A veces esas decisiones les gusta a la gente o no, hasta ahora yo soy el técnico y tomo las decisiones”, refirió el profesor, quien acto seguido recalcó que su intención no es renunciar.

“Ya entrarán ustedes o el que venga a reemplazarme cuando me tenga que ir, porque hasta el momento no salgo corriendo. Ante las adversidades no soy de los que sale corriendo. Y seguiré luchando y trabajando con base en lo que he logrado en mi carrera deportiva, al servicio del Deportes Tolima”, puntualizó en su intervención el adiestrador, en un tono poco acostumbrado.

Lo que sí es claro es que en caso de no eliminar a los ‘Tiburones’ de la Sudamericana, en una llave en la que están en disputa 900.000 dólares, lo que serían casi cuatro meses de sueldo de la nómina, el ciclo de Torres Oliveros estaría prácticamente en agonía. De eso es consciente el orientador, quien se ha puesto a la defensiva y ha protagonizado explosivas declaraciones sobre su caso.

