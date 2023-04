La situación de salud del Deportes Tolima es insostenible. Al menos 14 jugadores han pasado por la última semana por el departamento médico del club, que ha preferido guardar silencio y no informar a los hinchas acerca de la real situación de su plantilla, de la que -a medida que pasan los días- se sabe cada vez menos. Una verdadera pena para un equipo obligado a ser protagonista en el FPC.

Y luego de la inexplicable derrota (0-1) frente a Junior de Barranquilla, por la jornada 14 de la Liga BetPlay 1 2023, el técnico Hernán Torres Oliveros se desahogó. Y no ocultó su frustración por una realidad que, en su segunda era, se ha vuelto una constante: quedarse sin jugadores claves en etapas cruciales de la campaña, lo que pone en duda su capacidad para gestionar la nómina ante la adversidad.

Es tal el desespero del entrenador que agradeció que por primera vez en los últimos cotejos se fue en limpio en materia de golpeados. Y es que frente a los ‘Naranjas’ perdió al defensa Ánderson Angulo, por desgarro en el cuádriceps, y también al venezolano Eduardo Sosa: de quien no se conoce un reporte oficial por parte del club acerca de su situación; pero no estaría por el resto del semestre.

“Menos mal en este partido no salió nadie lesionado, pero salen dos o tres y son de dos o tres meses de incapacidad. La verdad no sé cómo solucionar el problema, hemos bajado cargas de trabajo, estamos compitiendo no más, quitamos la intensidad para tener el equipo recuperado, pero está reducido el grupo por la cantidad de jugadores que tenemos lesionados”, agregó.