Nacido en Buckingham, Inglaterra, Baldock era internacional con la selección de Grecia, ya que uno de sus abuelos era griego, por lo que tenía derecho a lucir la camiseta de este país.

Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Milton Keynes Dons y fue futbolista del Sheffield United inglés desde 2017 hasta el pasado mayo, cuando firmó su traspaso con el club griego.

Baldock era un defensor lateral derecho que destacó por su solidez y consistencia en el juego. Su fallecimiento provocó una gran conmoción en el mundo del fútbol, especialmente en Inglaterra y Grecia, donde era muy apreciado por sus compañeros y aficionados.

En la tarde de este miércoles 9 de octubre se conoció el fallecimiento del jugador británico, quien en mayo pasado dejó la Premier League para irse al fútbol griego y vestir la camiseta del Panathinaikos.

De acuerdo con las primeras informaciones, George Baldock, quien durante las últimas siete temporadas hizo parte del Sheffield United de la primera división de Inglaterra, fue encontrado sin vida en la piscina de su casa ubicada en Atenas.

Esto fue recogido por el portal 20 minutos, que citó a la emisora griega SKAI y agregó que la vivienda del futbolista está situada en el barrio de Glifada de la capital griega.

Los hechos son materia de investigación, ya que se desconocen las causas del deceso del exdeportista. El club Panathinaikos aún no se ha pronunciado al respecto y no ha emitido ningún comunicado relacionado con la muerte de su jugador.

El periodista Fabrizio Romano, uno de los más importantes en cuanto a fichajes del fútbol europeo, lamentó el deceso y calificó lo ocurrido como “terrible”. “Descansa en paz, George”, escribió el comunicador.

Terrible, tragic news as George Baldock has sadly passed away aged 31.

Baldock was playing for Panathinaikos in Greece after several years in England.

