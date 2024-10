Este jueves 10 de octubre desde las 7:00 de la noche, la selección de Chile estará enfrentando a su similar de Brasil por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El entrenador del combinado austral, el argentino Ricardo Gareca, atendió una conferencia de prensa previa al compromiso y desató una controversia en Chile, por lo que dijo de los periodistas deportivos que en algún momento lo han llegado a criticar.

Y es que en los últimos días la discusión en ese país giró en torno a la no convocatoria de Arturo Vidal, uno de los jugadores históricos de esa selección, por lo que el ‘Tigre’ fue foco de fuertes comentarios.

“No me molestan las opiniones. Les digo la verdad, con total honestidad. No me molestan porque si hay alguien capacitado son los que estamos en el fútbol. Ustedes no son técnicos. Yo soy técnico porque me dedico a esto”, dijo el entrenador sobre si le molestaban las críticas recibidas.

Acá, el video de lo que dijo el técnico de Chile:

“USTEDES NO SON TÉCNICOS” 🐯 🗣️ Ricardo Gareca respondió a las críticas que recibió de la prensa.#EliminatoriasEnDSPORTS 🎙️ #PuedePasar pic.twitter.com/tUvMWrm4og — DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 9, 2024

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre los periodistas que opinan de fútbol?

En un tono más serio, el argentino explicó que respeta cualquier opinión que hacen los comunicadores sobre sus formas de dirigir, pero dejó claro que no las toma en cuenta porque, para él, no se hacen desde el conocimiento.

“No saben lo que es ser técnico. Pueden opinar, y eso yo lo respeto, pero nunca van a poder saber de este lugar porque no son profesionales como lo soy yo y como somos los técnicos que nos dedicamos a esto. No lo tomen como un acto de soberbia. Hay que ser director técnico para hablar con propiedad, pero uno puede opinar y criticar”, señaló Gareca.

Acto seguido, pero sin mencionar nombres propios, el técnico se refirió a los egos que se pueden manejar en un vestuario, quizá tirando un dardo relacionado con la situación que se está viviendo con Arturo Vidal.

“Yo no puedo debatir con ustedes porque no son directores técnicos. No saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que son figuras y que de pronto vienen, son figuras, millonarios y que se delican, pero uno tiene que tomar decisiones. Ustedes no han estudiado la carrera de técnico o no han tenido un proceso de director técnico”, agregó en su comentario.

Por último, aseguró que no le molestan las críticas teniendo en cuenta que a lo largo de su carrera ha estado expuesto a ello y sabe cómo manejarlas.

¿Contra quién juega Chile en la fecha 9 y 10 de Eliminatorias?

El conjunto austral se medirá ante Brasil y Colombia en esta fecha Fifa. Ante la ‘Canarinha’ lo hará este jueves 10 de octubre, mientras que el próximo martes 15 estará visitando a la ‘Tricolor’ en Barranquilla desde las 3:30 p. m.

