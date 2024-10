Este jueves 10 de octubre se jugará la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y uno de los partidos más llamativos es el de Venezuela recibiendo a Argentina en el estadio de Maturín a partir de las 4:00 de la tarde.

(Ver también: ‘Dibu’ posó de víctima por sanción luego de golpear a camarógrafo: “Tienen algo contra mí”)

Este es un compromiso muy importante porque Venezuela no la pasó bien en las últimas fechas, mientras que la campeona de la Copa América perdió frente a Colombia, por lo que ambas selecciones están necesitadas de conseguir la victoria.

Sin embargo, ahora surgió un problema importante que podría afectar el partido, ya que la ‘Albiceleste’ está en Estados Unidos y con muchos problemas para llegar a territorio venezolano.

Lee También

Por qué Argentina no ha podido viajar a Venezuela

Por temas logísticos y políticos, la Selección Argentina se concentró en Miami para preparar ese compromiso contra la ‘Vinotinto’, pero justo surgió el tema del huracán Milton, el cual tiene en gran preocupación a todo el estado de Florida y por eso no se han presentado las garantías para que la delegación viaje con destino a Venezuela.

De hecho, el plan inicial era viajar en la tarde de este martes 8 de octubre para acomodarse, descansar y preparar el partido, pero el equipo no tuvo el permiso para poder volar y la situación se agrava con el paso de las horas.

“Habíamos pedido viajar hoy y no se ha podido. Nos han denegado el viaje. Vamos a viajar, teóricamente, mañana (miércoles 9) si el tiempo lo permite. No tengo muchas más noticias que esas: esperamos entrenar a la mañana y a la tarde nos vamos”, dijo el técnico Lionel Scaloni en rueda de prensa.

Y agregó: “Si no podemos despegar mañana va a ser difícil llegar. Porque no se puede ir directo a Maturín. Tenemos que hacer escala (en Barranquilla) porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela. Va a ser casi imposible llegar“.

Sin embargo, la llegada del huracán al estado de Florida está programado para la noche de este miércoles, por lo que las condiciones no son las mejores para volar y por eso varias aerolíneas han reprogramado los vuelos a ciudades como Miami, Orlando y Tampa, que todo indica que será la más afectada.

Ante esto, lo que se plantea es que se reprograme el compromiso para, por lo menos, el viernes 11 de octubre, pero falta ver qué determinación toma Conmebol porque al final son condiciones climáticas que no se pueden controlar.

(Ver también: Argentina anunció convocatoria para Eliminatorias con Messi y reemplazo de ‘Dibu’ Martínez)

Cómo van Argentina y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas

Lo cierto es que este compromiso no se puede jugar más allá del viernes porque si no se correría toda la programación de las clasificatorias, teniendo en cuenta que el martes 15 será la jornada 10 del certamen.

Por lo pronto, hay que destacar que cada punto es clave porque todo está muy apretado en el camino al próximo torneo mundial:

Equipo Puntos 1. Argentina 18 2. Colombia 16 3. Uruguay 15 4. Ecuador 11 5. Brasil 10 6. Venezuela 10 7. Paraguay 9 8. Bolivia 9 9. Chile 5 10. Perú 3

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.